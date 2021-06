Tempo de leitura: 6 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Encerrado o Pré Olímpico em Mônaco e todas o rugby sevens dos Jogos Olímpicos tem todos os seus participantes. Entre as mulheres, Rússia e França garantiram suas vagas, ao passo que entre os homens a última vaga ficou com a Irlanda, que despachou a França numa final emocionante.



Irlanda bate a favorita França e vai a Tóquio



No masculino, a briga foi intensa pela única vaga em disputa. As semifinais puseram em campo os três favoritos – França, Irlanda e Samoa – e Hong Kong. A França despachou Hong Kong com facilidade, 36 x 05, ao passo que a Irlanda teve o desafio mais complicado contra Samoa e venceu por 21 x 05, com Horan, Conroy e Kelly cravando os tries irlandeses que despacharam os samoanos.

“You cannot do that!” Talk about an #ImpactMoment… The no-look, out-the-back-door pass from @IrishRugby‘s Terry Kennedy just has to be seen to be believed 😮@DHLRugby | #Rugby7s pic.twitter.com/P1GJCRixGC — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) June 20, 2021



Na grande final, a França tinha o favoritismo, pela campanha melhor no último Circuito Mundial, mas a Irlanda provou que sua ascensão meteórica ao longo dos últimos quatro anos no sevens não era acaso. Até 2019, a Irlanda sequer estava na primeira divisão do Circuito Mundial.

Kennedy abriu o placar para a Irlanda na final, mas a França virou antes do intervalo com tries de Perez e Riva. Artilheiro da última temporada mundial, Conroy devolveu a frente aos irlandeses no segundo tempo com 2 tries que colocavam a pressão sobre os franceses no fim. Os Bleus não conseguiram se recompor e McNulty deu o golpe final com o último try verde. Bouhraoua, com direito a choro dramático, fez o try de honra dos franceses no fim. A França aguarda por 2024, quando será a sede dos Jogos Olímpicos.

Conroy, com 11 tries, e Kennedy, com 9, ambos da Irlanda, foram os artilheiros do Pré Olímpico.

A momentum shifting and GAME-CHANGING try

THE #ImpactMoment from Jordan Conroy as he put on the jet shoes and turned the match in @IrishRugby’s favour 🔥

@DHLRugby | #Rugby7s https://t.co/P1Q0KOfNg0

When you need a man to produce the goods in the biggest Sevens match in @IrishRugby history, Terry Kennedy’s your man…#Rugby7s | #RoadToTokyo pic.twitter.com/aabXKI2A2m — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) June 20, 2021

Rússia e França: deu a lógica no feminino

No feminino, Rússia e França eram as duas grandes favoritas e confirmaram isso com uma série tranquila de vitórias, garantindo as duas vagas femininas em disputa nos Jogos Olímpicos.

A Rússia se impôs na decisão de sua vaga contra a vizinha Cazaquistão por 38 x 00 indiscutíveis, ao passo que a França fez insaciáveis 51 x 00 sobre Hong Kong.

Zdrokova foi a grande artilheira do lado russo, ao passo que do lado francês Okemba brilhou.

That moment when the dream is reality@FranceRugby are off to #Tokyo2020! pic.twitter.com/7RF48i9HyO — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) June 20, 2021

The pace. The power. An irresistible combination from Anne-Cecile Ciofani 🇫🇷 A real #ImpactMoment from the @FranceRugby speedster as they booked a golden ticket@DHLRugby | #Rugby7s pic.twitter.com/bbQE5ckCYX — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) June 20, 2021



Resultados

Os Jogos Olímpicos têm já os seguintes classificados:

Masculino



País sede: Japão 🇯🇵 Top 4 Circuito Mundial: Nova Zelândia 🇳🇿 , Fiji, 🇫🇯 África do Sul 🇿🇦 e Estados Unidos 🇺🇸 América do Sul: Argentina 🇦🇷 América do Norte: Canadá 🇨🇦 Europa: Grã-Bretanha 🇬🇧 África: Quênia 🇰🇪 Ásia: Coreia do Sul 🇰🇷 Oceania: Austrália 🇦🇺 Pré Olímpico Mundial: Irlanda🇮🇪



Feminino