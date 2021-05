Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O domínio neozelandês neste início de Super Rugby Trans Tasman segue. Nesta sexta, os dois duelos entre times de Nova Zelândia e Austrália foram vencidos por kiwis, com Highlanders e Hurricanes garantindo vitórias sobre Force e Rebels, respectivamente.

Os Hurricanes bateram em casa os Rebels por 35 x 13, novamente com show de Julian “The Bus” Savea, que marcou o primeiro try do jogo aos 20′, interceptando passe. Proctor marcou o segundo try do time de Wellington logo na sequência, aproveitando o homem a menos dos australianos, após amarelo. No segundo tempo, Wells marcou o try que sugeria reação dos Rebels, mas Savea respondeu com seu segundo try, aos 55′, provando-se decisivo, após atropelo de Proctor. O time de Melbourne ainda se manteve no páreo com try de Magnay, aos 60′, mas, aos 66′, Goosen fez o try crucial dos ‘Canes, apanhando chute cruzado. No fim, Aumua ainda marcou o try do ponto bônus para os neozelandeses.



Já em Perth, na Austrália, o Force novamente soube fazer jogo parelho, mas perdeu de pouco para os Highlanders: 25 x 15. O primeiro tempo, na verdade, foi um atropelo neozelandês, com Nareki, Johnstone (em maul) e Gregory marcando 3 tries em sequência. No entanto, novamente os argentinos Medrano, Miotti e Cubelli se provaram importantes para o Force. Cubelli marcou o try da reação do Force antes do intervalo. Porém, aos 59′, um cartão amarelo se provou decisivo contra o Force e, aos 61′, Gregory marcou o try crucial da vitória dos ‘Landers. No fim, Wagner chegou a marcar try para os australianos, mas já sem tempo de reação.



35 13

- Continua depois da publicidade -

🇳🇿Hurricanes 35 x 13 Rebels🇦🇺, em Wellington

Hurricanes

Tries: J Savea (2), Proctor, Goosen e Aumua

Conversões: Barrett (4) e Leger (1)

15 Jordie Barrett, 14 Julian Savea, 13 Billy Proctor, 12 Ngani Laumape, 11 Wes Goosen, 10 Orbyn Leger, 9 Jonathan Taumateine, 8 Devan Flanders, 7 Du’Plessis Kirifi, 6 Reed Prinsep, 5 Scott Scrafton, 4 James Blackwell, 3 Tyrel Lomax, 2 Dane Coles (c), 1 Xavier Numia;

Suplentes: 16 Asafo Aumua, 17 Pouri Rakete-Stones, 18 Alex Fidow, 19 Liam Mitchell, 20 Brayden Iose, 21 Gareth Evans, 22 Cam Roigard, 23 Lolagi Visinia;

Rebels

Tries: Wells e Magnay

Penais: Toomua (1)

15 George Worth, 14 Andrew Kellaway, 13 Campbell Magnay, 12 Matt To’omua (c), 11 Marika Koroibete, 10 Carter Gordon, 9 Joe Powell, 8 Isi Naisarani, 7 Joshua Kemeny, 6 Michael Wells, 5 Trevor Hosea, 4 Robert Leota, 3 Cabous Eloff, 2 Jordan Uelese, 1 Cameron Orr;

Suplentes: 16 James Hanson, 17 Matt Gibbon, 18 Lucio Sordoni, 19 Ross Haylett-Petty, 20 Richard Hardwick, 21 James Tuttle, 22 Stacey Ili, 23 Frank Lomani;

15 25

🇦🇺Force 15 x 25 Highlanders🇳🇿, em Perth

Force

Tries: Cubelli e Wagner

Conversões: Miotti (1)

Penais: Miotti (1)

15 Rob Kearney, 14 Richard Kahui, 13 Kyle Godwin (c), 12 Henry Taefu, 11 Jordan Olowofela, 10 Jake McIntyre, 9 Tomás Cubelli, 8 Tim Anstee, 7 Kane Koteka, 6 Fergus Lee-Warner, 5 Sitaleki Timani, 4 Jeremy Thrush, 3 Santiago Medrano, 2 Feleti Kaitu’u, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Andrew Ready, 17 Angus Wagner, 18 Greg Holmes, 19 Ryan McCauley, 20 Brynard Stander, 21 Ian Prior, 22 Domingo Miotti, 23 Jake Strachan;

Highlanders

Tries: Gregory (2), Nareki e Johnstone

Conversões: Hunt (1)

Penais: Hunt (1)

15 Sam Gilbert, 14 Sio Tomkinson, 13 Michael Collins, 12 Scott Gregory, 11 Jona Nareki, 10 Mitch Hunt, 9 Aaron Smith (cc), 8 Hugh Renton, 7 Billy Harmon, 6 Shannon Frizell, 5 Bryn Evans, 4 Pari Pari Parkinson, 3 Siate Tokolahi, 2 Ash Dixon (cc), 1 Ayden Johnstone;

/em>16 Liam Coltman, 17 Ethan de Groot, 18 Josh Hohneck, 19 Josh Dickson, 20 Kazuki Himeno, 21 Kayne Hammington, 22 Josh Ioane, 23 Ngantungane Puniva;

Equipe País Cidade Jogos Pontos Hurricanes Nova Zelândia Wellington 2 10 Highlanders Nova Zelândia Dunedin 2 9 Blues Nova Zelândia Auckland 1 5 Crusaders Nova Zelândia Christchurch 1 4 Chiefs Nova Zelândia Hamilton 1 4 Brumbies Austrália Canberra 1 1 Force Austrália Perth 2 1 Waratahs Austrália Sydney 1 0 Reds Austrália Brisbane 1 0 Rebels Austrália Melbourne 2 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º e 2º colocados farão a grande final;