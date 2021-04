Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – A abertura do Women’s Six Nations 2021 não reservou surpresas. Como esperado, Inglaterra e França venceram com contundência, respectivamente, Escócia e Gales, por 52 x 10 e 53 x 00.

A próxima rodada terá Itália contra Inglaterra e Gales versus Irlanda.

- Continua depois da publicidade -

Inglaterra vence o clássico de abertura

O primeiro jogo foi uma imposição de 52 x 10 da Inglaterra sobre a Escócia, com 33 x 03 no intervalo. Hannah Smith, no segundo tempo marcou o primeiro try da Escócia sobre a Inglaterra desde 2018. Ao todo foram 5 tries para as inglesas na primeira etapa, que já definiu a sorte do duelo, e outros 3 na segunda etapa.



França atropela Gales



A França teve duas seleções jogando sevens em Dubai neste fim de semana e ainda poupou veteranas para a estreia no Six Nations, colocando um elenco em campo com várias atletas ascendentes. A profundidade de elenco é tão grande no rugby feminino francês que o resultado foi uma vitória impecável contra Gales, que começou, logo de cara, com atropelo e show no jogo de mãos. Foram 4 tries em cada tempo para as Bleues contra um País de Gales que conseguiu mostrar muito pouco.



Wasps nas semis do Premier 15s

Por fim, o dia foi ainda de jogo atrasado na Premier 15s, o Campeonato Inglês, com as Wasps garantindo vaga nas semifinais ao vencerem bem o lanterna Durham Sharks por 27 x 14.

52 10

Inglaterra 52 x 10 Escócia, em Doncaster

Inglaterra

Tries: Packer, Riley, Davies, B Cleall, Breach, Rowland, P Cleall e penal try

Conversões: Scarratt (5)

15 Sarah McKenna, 14 Lydia Thompson, 13 Emily Scarratt, 12 Lagi Tuima, 11 Jess Breach, 10 Helena Rowland, 9 Leanne Riley, 8 Poppy Cleall, 7 Marlie Packer, 6 Zoe Aldcroft, 5 Catherine O’Donnell, 4 Abbie Ward, 3 Bryony Cleall, 2 Lark Davies, 1 Vickii Cornborough;

Suplentes: 16 Amy Cokayne, 17 Detysha Harper, 18 Shaunagh Brown, 19 Harriet Millar-Mills, 20 Vicky Fleetwood, 21 Claudia MacDonald, 22 Megan Jones, 23 Ellie Kildunne;

Escócia

Try: Smith

Conversão: Nelson (1)

Penal: Nelson (1)

15 Chloe Rollie, 14 Rachel Shankland, 13 Hannah Smith, 12 Lisa Thomson, 11 Megan Gaffney, 10 Helen Nelson, 9 Mairi McDonald, 8 Siobhan Cattigan, 7 Rachel McLachlan, 6 Rachel Malcolm, 5 Louise McMillan, 4 Emma Wassell, 3 Christine Belisle, 2 Lana Skeldon, 1 Leah Bartlett;

Suplentes: 16 Molly Wright, 17 Panashe Muzambe, 18 Lisa Cockburn, 19 Evie Gallagher, 20 Jodie Rettie, 21 Jenny Maxwell, 22 Sarah Law, 23 Liz Musgrove;

53 00

França 53 x 00 Gales, em Vannes

França

Tries:

15 Emilie Boulard, 14 Caroline Boujard, 13 Maëlle Filopon, 12 Gabrielle Vernier, 11 Marine Ménager, 10 Morgane Peyronnet, 9 Pauline Bourdon, 8 Emeline Gros, 7 Gaëlle Hermet (c), 6 Céline Ferer, 5 Madoussou Fall, 4 Coumba Diallo, 3 Clara Joyeux, 2 Agathe Sochat, 1 Annaëlle Deshaye;

Suplentes: 16 Laure Touyé, 17 Rkhya Ait Lahbib, 18 Maylis Traoré, 19 Safi N’Diaye, 20 Marjorie Mayans, 21 Laure Sansus, 22 Camille Imart, 23 Jessy Trémoulière;

Gales

15 Robyn Wilkins, 14 Lisa Neumann, 13 Hannah Jones, 12 Kerin Lake, 11 Jasmine Joyce, 10 Elinor Snowsill, 9 Jess Roberts, 8 Siwan Lillicrap (C), 7 Manon Johnes, 6 Georgia Evans, 5 Teleri Wyn Davies, 4 Gwen Crabb, 3 Donna Rose, 2 Kelsey Jones, 1 Caryl Thomas;

Suplentes: 16 Robyn Lock, 17 Cara Hope, 18 Cerys Hale, 19 Bethan Dainton, 20 Natalia John, 21 Megan Davies, 22 Gemma Rowland, 23 Courtney Keight;

Seleção Jogos Pontos Grupo A Inglaterra 1 5 Itália 0 0 Escócia 1 0 Grupo B França 1 5 Irlanda 0 0 Gales 10

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Premier 15s – Campeonato Inglês Feminino

Durham Sharks 14 x 27 Wasps

Clube Cidade Jogos Pontos Saracens Londres 16 69 Harlequins Londres 16 63 Wasps FC Londres 16 61 Loughborough Lightning Loughborough 16 54 Exeter Chiefs Exeter 16 48 Gloucester-Hartpury Hartpury (Gloucester) 16 45 Worcester Warriors Worcester 16 28 Bristol Bears Bristol 16 22 Sale Sharks Sale (Manchester) 16 15 DMP Durham Sharks Darlington 16 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais