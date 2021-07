Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O domingo de amistosos internacionais começou com um jogaço entre Inglaterra e Estados Unidos em Londres. Mesmo sem os atletas dos Lions, os ingleses colocaram em campo um time forte, com vários atletas ascendentes, e venceram por 43 x 29. O resultado foi positivo para os EUA, que contaram com uma base de atletas da Major League Rugby e provaram evolução.



O primeiro tempo foi de dominação inglesa, com Underhill maarcando logo no começo o primeiro try inglês, depois de bela ação de Slade, apanhando chute. Ollie Lawrence fez o segundo try inglês disparando na ponta aos 14′ e Cokanasiga correu para mais 2 antes da pausa, sugerindo que o jogo seria muito tranquilo para a Rosa. 26 x 03.

No entanto, o segundo tempo começou com try de maul dos Estados Unidos, com Faʻanana-Schultz. Blamire respondeu com novo try inglês, após De Haas, scrum-half dos EUA, ter chute bloqueado. Contudo, os Eagles cresceram e descontaram com try do veterano Cam Dolan na mesma moeda, bloqueando box kick de Harry Randall.

O jogo lá e cá seguiu e a Inglaterra chegou a novo try com o abertura sensação Marcus Smith, ao passo que Randall, scrum-half debutante, fez o seu logo na sequência. No fim, os EUA chegaram a try de maul, com Germishuys e com belo try de Dyer, em corrida das Águias bem tramada, dando números finais ao duelo: 43 x 29.

Os Estados Unidos visitam a Irlanda no dia 10, enquanto a Inglaterra recebe o Canadá.

43 29

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra 43 x 29 Estados Unidos🇺🇸, em Londres🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧

Inglaterra

Tries: Cokanasiga (2), Underhill, Lawrence, Blamire, Smith e Randall

Conversões: Smith (5)

15 Freddie Steward, 14 Joe Cokanasiga, 13 Henry Slade, 12 Ollie Lawrence, 11 Max Malins, 10 Marcus Smith, 9 Harry Randall, 8 Callum Chick, 7 Sam Underhill, 6 Lewis Ludlow (c), 5 Charlie Ewels, 4 Josh McNally, 3 Joe Heyes, 2 Curtis Langdon, 1 Ellis Genge;

Suplentes: 16 Jamie Blamire, 17 Beno Obano, 18 Trevor Davison, 19 Ted Hill, 20 Ben Curry, 21 Lewis Ludlam, 22 Dan Robson, 23 Jacob Umaga;

Estados Unidos

Tries: Faʻanana-Schultz, Dolan, Germishuys e Dyer

Conversões: Carty (3)

Penais: Carty (1)

15 Will Hooley, 14 Mikey Te’o, 13 Marcel Brache, 12 Bryce Campbell, 11 Mika Kruse, 10 Luke Carty, 9 Ruben de Haas, 8 Cam Dolan, 7 Riekert Hattingh, 6 Jamason Fa’anana-Schultz, 5 Nick Civetta, 4 Gregory Peterson, 3 Paul Mullen, 2 Mikey Sosene-Feagai, 1 David Ainu’u;

Suplentes: 16 Joe Taufete’e, 17 Matt Harmon, 18 Dino Waldren, 19 Nate Brakeley, 20 Psalm Wooching, 21 Hanco Germishuys, 22 Michael Baska, 23 Calvin Whiting