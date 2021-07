Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Dois jogos agitaram as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 neste sábado, ambos na África e ambos foram verdadeiras zebras na largada da fase de grupos por lá.

Primeiro, o Quênia, atual vice campeão, foi surpreendido em casa pelo Senegal: 20 x 19, com os senegaleses virando no fim.





Depois, foi a vez da grande favorita Namíbia – que se classificou para todas os Mundiais desde 1999 – perder para a Costa do Marfim (que foi ao Mundial de 1995) por 24 x 13, após um primeiro tempo perfeito dos Elefantes, que marcaram 4 tries.

- Continua depois da publicidade -



Apenas 2 times avançam por grupo às quartas de final. O Quênia terá a obrigação de vencer a Zâmbia e a Namíbia não pode nem pensar em perder para Madagascar.

🇰🇪Quênia 19 x 20 Senegal🇸🇳, em Nairóbi🇰🇪

🇨🇮Costa do Marfim 24 x 13 Namíbia🇳🇦, em Abidjan🇨🇮

Seleção J P Grupo A Costa do Marfim 1 4 Namíbia 1 0 Madagascar 0 0 Grupo B Senegal 1 4 Quênia 1 1 Zâmbia 0 0 Grupo C Uganda 0 0 Argélia 0 0 Gana 0 0 Grupo D Tunísia 0 0 Zimbábue 0 0 Burkina Faso 0 0

Quartas de final (2022):



Jogo 1: 1º Grupo A x 2º Grupo B

Jogo 2: 1º Grupo B x 2º Grupo A

Jogo 3: 1º Grupo C x 2º Grupo D

Jogo 4: 1º Grupo D x 2º Grupo C



Semifinais:

Vencedor 1 x Vencedor 2

Vencedor 3 x Vencedor 4

Women’s Africa Cup

O continente teve ainda jogo de XV feminino, com a largada do campeonato continental. O Quênia recebeu Madagascar e foi surpreendido, com Madagascar alcançando sua primeira vitória na história na categoria: 27 x 15.

🇰🇪Quênia 15 x 27 Madagascar🇲🇬, em Nairóbi🇰🇪