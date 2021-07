Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Foi um jogo heroico da Romênia, que voltou a sentir gosto de grandeza. O rugby romeno foi uma potência até os anos 80, quando chegaram a vencer os times principais de França, Gales e Escócia (e várias vezes da Itália). Desde então, o rugby do país, apesar de profissional, declinou, culminando na não classificação para o Mundial de 2019 (ainda que por motivos extra campo), naquela que foi a primeira Copa do Mundo que não teve a participação da Romênia. Neste sábado, no entanto, os romenos fizeram bonito e flertaram com vitória sobre a Argentina, que não poupou atletas para o duelo. Os Pumas venceram apenas no apagar das luzes, com um nada convincente 24 x 17.



O jogo marcou a estreia da seleção romena em seu novo estádio, o Arcul de Triumf, em Bucareste, construído para o rugby. O público foi bom e saiu muito satisfeito do estádio, com os Stejarii (“Carvalhos”, apelido da seleção romena) mostrando uma poderosa defesa e dando trabalho ao pack argentino.



A Argentina sofreu no jogo e cedeu muitos penais para a Romênia, que abriu o placar com Melinte preciso nos chutes. Bruni, saindo do scrum, marcou o primeiro try dos Pumas aos 14′, enquanto Cordero fez o segundo aos 24′, seguido de um penal try na força dos forwards, aos 36′, num primeiro tempo que sugeria que os Pumas venceriam com tranquilidade. Sobretudo com o amarelo a Chirică antes da pausa.



Porém, as conversões perdidas fizeram falta para os argentinos. Aos 45′, Căpățînă, em push over, cravou o try que colocava fogo no segundo tempo. Quando Melinte arrematou penal certeiro aos 62′, o empate passou a assombrar os Pumas, que se seguraram na defesa com os romenos quase chegando ao try da virada. Para a Romênia, no entanto, o perigo ainda vinha da linha argentina e, aos 73′, Cordero arrancou e serviu o debutante Juan Martín González para fazer o try da vitória sul-americana.



Entretanto, o fim de jogo foi dramática, com pressão romena e amarelo a Bertranou, que deixou os Pumas com 14 homens em momento crítico. A Argentina se segurou a garantiu o 24 x 17, que deixou preocupação em seu torcedor.

A Argentina enfrenta Gales no próximo fim de semana, ao passo que a Romênia teria um amistoso contra a Escócia, porém o jogo foi cancelado por casos de COVID-19 no elenco escocês.

🇷🇴Romênia 17 x 24 Argentina🇦🇷, em Bucareste🇷🇴

Romênia

Try: Căpățînă

Penais: Melinte (4)

15 Ionel Melinte, 14 Ionuț Dumitru, 13 Taylor Gontineac, 12 Alexandru Bucur, 11 Nicolas Onuțu, 10 Daniel Plai, 9 Gabriel Rupanu, 8 Andre Gorin (c), 7 Cristi Boboc, 6 Cristi Chirică, 5 Adrian Moțoc, 4 Florian Roșu, 3 Alexandru Țăruș, 2 Eugen Căpățînă, 1 Alexandru Savin;

Suplentes: 16 Florin Bărdașu, 17 Ionel Badiu, 18 Vasile Bălan, 19 Marius Antonescu, 20 Mihai Macovei, 21 Vlad Neculau, 22 Florin Surugiu, 23 Robert Neagu;

Argentina

Tries: Bruni, Cordero, Penal Try e González

Conversões: Miotti (1)

15 Santiago Cordero, 14 Bautista Delguy, 13 Matías Moroni, 12 Jerónimo De la Fuente, 11 Juan Imhoff, 10 Nicolás Sánchez, 9 Tomás Cubelli, 8 Rodrigo Bruni, 7 Francisco Gorrissen, 6 Pablo Matera, 5 Tomás Lavanini, 4 Marcos Kremer, 3 Enrique Pieretto, 2 Julián Montoya (c), 1 Facundo Gigena;

Suplentes: 16 Facundo Bosch, 17 Nahuel Tetaz Chaparro, 18 Santiago Medrano, 19 Facundo Isa, 20 Juan Martín González, 21 Gonzalo Bertranou, 22 Domingo Miotti, 23 Juan Cruz Mallía;