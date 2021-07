Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O Uruguai realizou neste domingo amistoso de preparação para as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. Os uruguaios receberam a Argentina XV, que foi a campo com um time que mesclou atletas dos Jaguares XV com jogadores de outros times da SLAR e até mesmo do Super Rugby AU. Os Teros conquistaram uma maiúscula vitória por 42 x 26 que lhes confere pleno favoritismo nas Eliminatórias.

O Uruguai foi a campo com 8 atletas que jogaram a SLAR pelo Peñarol e 7 jogadores que vieram do exterior (entre Europa e América do Norte) e provou logo no começo a qualidade de seu jogo físico, controlando posse de bola e chegando ao primeiro try com o capitão Vilaseca. A Argentina XV, no entanto, logo entrou no jogo e virou o placar com tries de Elías e Fernández Criado, que sugeriam que a vitória argentina era questão de tempo.

Porém, os uruguaios seguiram mantendo o jogo equilibrado e viraram o placar antes do intervalo, com tries de Kessler, em maul, e de Dotti, após a série de fases bem trabalhadas na boca do try.

O segundo tempo começou Viñals disparando para novo try uruguaio na ponta, após penal cobrado rapidamente com inteligência por Inciarte. Os argentinos responderam com boa defesa e interceptação de passe com Daireaux, que correu o campo inteiro para o try.

Parecia que a reação argentina seguiria, mas foi o Uruguai que teve maior domínio territorial e marcou de novo, com Etcheverry fazendo o quinto try dos Teros. A Argentina XV chegou a responder com try de Simes, após os uruguaios terem um cartão amarelo, mas ainda houve tempo para um último try do Uruguai, mesmo com um homem a menos, em maul finalizado por Gattas.

Com o resultado, o Uruguai agora aguarda o dia 18 para enfrentar o Chile pelas Eliminatórias. O jogo contra o Brasil será no dia 25 de julho.

42 26

🇺🇾Uruguai 42 x 26 Argentina XV🇦🇷, em Montevidéu



Uruguai

Tries: Vilaseca, Kessler, Dotti, Viñals, Etcheverry e Gattas

Conversões: Berchesi (4) e Etcheverry (1)

15 Rodrigo Silva, 14 Manuel Viñals, 13 Felipe Arcos Pérez, 12 Andrés Vilaseca (c), 11 Gastón Mieres, 10 Felipe Berchesi, 9 Tomás Inciarte, 8 Manuel Diana, 7 Santiago Civetta, 6 Franco Lamanna, 5 Ignacio Dotti, 4 Felipe Aliaga, 3 Diego Arbelo, 2 Germán Kessler, 1 Mateo Sanguinetti;

Suplentes: 16 Facundo Gattas, 17 Juan Echeverría, 18 Ignacio Peculo, 19 Juanjuan Garese, 20 Diego Magno, 21 Eric Do Santos, 22 Bautista Amaya, 23 Felipe Echeverry, 24 Leandro Leivas, 25 Juan Manuel Chamyan, 26 Guillermo Pujadas;

Argentina XV

Tries: Elías, Fernández Criado, Daireaux e Simes

Conversões: Eliás (2) e Prisciantelli (1)

15 Bautista Deiraux, 14 Julián Quetglas, 13 Agustín Segura, 12 Juan Pablo Castro, 11 Martín Cancelliere, 10 Martín Elías, 9 Joaquín Pellandini, 8 Conrado Roura, 7 Rodrigo Fernández Criado, 6 Lautaro Bavaro, 5 Ignacio Calás, 4 Federico Gutierrez, 3 Juan Pablo Zeiss, 2 Axel Zapata, 1 Francisco Minervino;

Suplentes: 16 Mariano Muntaner, 17 Nicolás Revol, 18 Manuel Bernstein, 19 Lautaro Simes, 20 Ignacio Gandini, 21 Rafael Iriarte, 22 Martín Bogado, 23 Gerónimo Prisciantelli, 24 Lucio Sordoni, 25 Tomás Malanos;