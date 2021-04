Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Enquanto os clubes franceses estão dominando a Heineken Champions Cup, na segunda copa europeia, a Challenge Cup, o domínio é inglês, com 5 dos 8 classificados às quartas de final vindos da Premiership: Northampton Saints, Leicester Tigers, Newcastle Falcons, London Irish e Bath. Os intrusos são o Montpellier, da França, o Ulster, da Irlanda, e o Benetton, da Itália.

Bath e Zebre fizeram um dos jogos mais animados da rodada, com os ingleses batendo os italianos por 35 x 27. O ponta Pierre Bruno marcou 3 tries no primeiro tempo para o Zebre, mas o segundo tempo foi todo do Bath.

- Continua depois da publicidade -

O outro italiano, o Benetton, fez melhor e despachou os franceses do Agen por 29 x 16, com Duvenage, Monty Ioane, Brex e Padovani marcando os tries do triunfo.



O Montpellier foi o único francês que avançou. Vitória sobre os escoceses do Glasgow por 26 x 21, com Guirado e Bouthier marcando os únicos tries do jogo, ambos para o Montpellier.

Foram três confrontos entre ingleses e galeses nas oitavas de final, todos vencidos por clubes da Inglaterra. O primeiro a triunfar foi o London Irish, que derrotou o Cardiff Blues numa chuva de tries, 41 x 35. O London Irish teve um jogador expulso no começo do segundo tempo, mas mesmo assim seguiu em dia inspirador, marcando 3 tries nos 10 minutos finais para assegurar a vitória.

Dragons e Northampton Saints igualmente fizeram um duelo cheio de tries, que terminou com vitória dos Saints em Gales por 43 x 39. Foram 6 tries para os ingleses e 5 para os galeses, com os Saints superando 3 amarelos para ficarem com o triunfo. Naiyaravoro, aos 73′, e Collins, aos 74′, cravaram os tries decisivos, justamente quando eram os Dragons qu jogavam com 14 homens.



Por sua vez, os Ospreys perderam em casa para o Newcastle Falcons, em mais um embate parelho. Vitória dos ingleses por 28 x 24, com 4 tries a 3. McGuigan e Van der Walt marcaram tries decisivos na segunda etapa para os Falcons, que seguraram no fim a reação dos galeses.

Leicester Tigers e Connacht fizeram embate entre ingleses e irlandeses que acabou com triunfo animados para os Tigers, que voltam a sonhar com uma conquista. Foram 7 tries a 4 a favor dos ingleses, com destaque para o argentino Moroni, que cruzou o in-goal pelos Tigers.

O último jogo da rodada foi no domingo e opôs Harlequins, da Inglaterra, e Ulster, da Irlanda, no outro duelo entre times dos dois países. Os Quins jogavam em casa e pareciam favoritos, mas os irlandeses fizeram um jogo perfeito, atropelando por 57 x 21. Nada menos que 8 tries para os visitantes. Herring e Reidy foram destaques com 2 tries cada.

European Challenge Cup 2020-21 – Copa Desafio Europeu

Oitavas de final

🇮🇹Zebre 27 x 35 Bath🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, em Parma



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿London Irish 41 x 35 Cardiff Blues🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, em Londres



🇫🇷Montpellier 26 X 21 Glasgow Warriors🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, em Montpellier

🇮🇹Benetton 29 x 16 Agen🇫🇷, em Treviso

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Ospreys 24 x 28 Newcastle Falcons🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, em Swansea

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Dragons 39 x 43 Northampton Saints🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, em Newport

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Leicester Tigers 48 x 32 Connacht☘️, em Leicester

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Harlequins 21 x 57 Ulster☘️, em Londres

Quartas de final

09/04 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Bath x London Irish🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, em Bath



10/04 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Leicester Tigers x Newcastle Falcons🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, em Leicester



10/04 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Northampton Saints x Ulster☘️, em Northampton



10/04 – 🇫🇷Montpellier x Benetton🇮🇹, em Montpellier