ARTIGO COM VÍDEOS – O PRO14 (a liga de Irlanda, Gales, Escócia e Itália) segue dominada pelos times irlandeses, que tiveram outro fim de semana perfeito, só com vitórias. A competição terá apenas 16 rodadas seguidas de uma grande final que, com certeza, será entre dois irlandeses.

O Munster é quem mais perto está da final, após vencer fora de casa os escoceses do Edinburgh por 22 x 10. O’Donoghue e Casey marcaram os tries irlandeses no primeiro tempo, enquanto Coombes fez o try decisivo na segunda etapa.



O Connacht persegue o Munster na Conferência B, mas os 10 pontos de desvantagem tornam a tarefa dos verdes quase impossível. Ainda assim, o Connacht fez sua parte e venceu em casa os galeses do Cardiff Blues por 32 x 17. Wootton fez 2 tries cruciais para os irlandeses no primeiro tempo, com Butler e Papali’i definindo a vitória na segunda etapa.



Na Conferência A, a liderança é do Leinster, que soma 5 pontos a mais que o Ulster. Os atuais campeões venceram em Gales o Dragons por 35 x 29. O jogo foi duro, mas os reservas do Leinster garantiram o triunfo crucial, com tries de Dooley, Penny, Murphy e Sheehan.



O Ulster, por sua vez, venceu fora de casa os escoceses do Glasgow Warriors por 19 x 13. Lowry, Gilroy e Timoney marcaram os tries do Ulster, que não sofreu tanto pela vitória, pois os Warriors só cruzaram o in-goal no finzinho, com Seiuli.



Os outros dois jogos tiveram vitórias galesas sobre os italianos. Os 3 primeiros colocados de cada conferência garantirão vaga na próxima Heineken Champions Cup europeia e o Ospreys se aproximou da vaga ao vencer o Zebre por 10 x 00. O jogo foi inesperadamente apertado, com o try da vitória galesa saindo apenas aos 73′ com o scrum-half Rhys Webb.



Por fim, quem também vai perseguindo vaga na Champions Cup é o Scarlets, que fez 41 xz 17 sobre o Benetton – único soma 11 derrotas em 11 jogos no atual PRO14. Foram 6 tries a 2 para os galeses, com o asa Jac Morgan cruzando 2 vezes o in-goal para ser o destaque.



Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia e Itália

Dragons 29 x 35 Leinster

Glasgow 13 x 19 Ulster

Edinburgh 10 x 22 Munster

Connacht 32 x 17 Cardiff Blues

Ospreys 10 x 00 Zebre

Scarlets 41 x 17 Benetton

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 12 55 Ulster Irlanda Belfast 12 50 Ospreys Gales Swansea 12 31 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 11 16 Dragons Gales Newport 11 15 Zebre Itália Parma 12 13 Conferência B Munster Irlanda Limerick/Cork 12 46 Connacht Irlanda Galway 12 36 Scarlets Gales Llanelli 13 30 Cardiff Blues Gales Cardiff 12 26 Edinburgh Escócia Edimburgo 11 19 Benetton Treviso Itália Treviso 11 5

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º colocado de cada conferência = Grande Final

- 3 primeiros colocados de cada conferência = classificação à Heineken Champions Cup europeia;