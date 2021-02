Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Chegou mesmo ao fim a carreira de um dos maiores jogadores de todos os tempos, o abertura neozelandês Dan Carter. Aos 38 anos de idade, Carter anunciou oficialmente em seu Twitter que não jogará mais rugby profissional.

Carter detém o recorde mundial de prêmios de melhor jogador do mundo, com 3 premiações, em 2005, 2012 e 2015 – número igualado apenas por seu compatriota e contemporâneo Richie McCaw. Aos longo de sua carreira, Carter jogou 112 partidas oficiais pelos All Blacks, somando 1598 pontos, que são o atual recorde mundial. Carter foi ainda campeão da Copa do Mundo duas vezes, 2011 e 2015, sendo um dos vinte únicos jogadores do planeta a ter dois títulos mundiais. Na Copa do Mundo de 2015, Carter ainda foi eleito o melhor jogador da grande final – partida que foi sua última com a camisa da Nova Zelândia.

Em seu país, o abertura ainda conquistou 3 títulos do Super Rugby com os Crusaders (2005, 2006 e 2008). Na França, Carter defendeu as cores do Perpignan e do Racing, sendo campeão do Top 14 com ambos (2009 e 2016, respectivamente). Nos últimos anos, Carter defendeu o Kobelco Steelers, do Japão, e ensaiou um retorno ao rugby neozelandês no ano passado pelos Blues, que acabou não se concretizando.

Quem sabe ainda tem mais Carter no rugby amador pelo clube de sua cidade natal, o Southbridge?

I officially retire from professional rugby today. A sport I’ve played 32 years which has helped shape me into the person I am today. I can’t thank everyone who has played a part in my journey enough, particularly you, the fans. Rugby will always be a part of my life. Thank you. pic.twitter.com/HTJl85ZcRB — Dan Carter (@DanCarter) February 20, 2021