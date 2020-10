Tempo de leitura: 9 minutos

Seis grandes jogos entre seleções vão rolar no fim de semana na Europa! Na sexta, Escócia e Geórgia duelarão em amistoso que marca a volta dos rugby de seleções ao continente. No sábado, Irlanda e Itália vão se encarar no jogo que marca a volta do Six Nations, válido pela penúltima rodada do torneio (adiado de março). Na sequência, França e Gales se encaram em jogo que prepara os dois times para voltarem ao Six Nations na semana que vem, ao passo que no domingo tem a Inglaterra fazendo seu jogo anual contra os Barbarians.

Por sua vez, o XV feminino terá dois jogos da penúltima rodada do Women’s Six Nations, com Irlanda versus Itália e Escócia contra França.

*Os jogos de domingo pelo Sul-Americano terão artigo próprio entre sexta e sábado.

Irlanda e Itália prontas para o retorno do Six Nations

Andy Farrell, treinador da Irlanda, escalou sua seleção para jogo que poderá colocar os irlandeses na liderança do Six Nations com uma rodada para o fim da competição (que retorna após alonga pausa da pandemia). Dois debutantes estão no XV titular: o ponta Hugo Keenan e o asa Will Connors – que faz dupla de asa com Caelan Doris, de apenas 2 caps, o que coloca os verdes com uma terceira linha bastante inexperiente, apesar da liderança do oitavo CJ Stander. O restante do time é experiente, com Murray e Sexton novamente juntos de 9 e 10, ao passo que a dupla de centros com Aki e Ringrose é a ideal para muitos. No pack, Cian Healy fará seu 99º jogo oficial na primeira linha verde.

A Itália não vence a Irlanda desde 2013 e não conquista nenhuma vitória no Six Nations desde 2015. Para o jogo, o treinador Franco Smith não terá Sergio Parisse, ao passo que Minozzi estará com os Wasps na final da Premiership inglesa. A grande novidade é o debut do jovem abertura Garbisi, ao lado do scrum-half Violi, com Smith apostando em Carlo Canna como centro. No pack, Lazzaroni e Cannone fazem dupla de segundas linhas pouco experientes, mas a terceira linha de Negri, Steyn e Polledri promete levar problemas aos verdes. De todo modo, os Azzurri são franco atiradores.

Primeira vez para a Geórgia?



A Geórgia (os Lelos) nunca venceu uma seleção do chamado Tier 1 (o primeiro escalão mundial). Em 2020, no entanto, os georgianos terão o maior número de jogos contra países do Tier 1 em sua história e o primeiro desafio será contra a Escócia. Para o jogo, o treinador interino dos Lelos, Levan Maisashvili, terá disponível a dupla jovem e promissora de 9 e 10 do Brive (da França), Lobzhanidze e Abzhandadze, ao passo que no pack nomes como (Bordeaux), (Brive), (Bordeaux) e (Montpellier) garantem experiência no aclamado jogo de contato georgiano, mas há nomes jovens sendo testados também.

Por sua vez, a Escócia estará desfalcada de nomes importantes que atuam pelo Exeter Chiefs (Stuart Hogg, Sam Skinner e Jonny Gray). Com isso, o técnico Gregor Townsend optou por fazer testes no elenco. Kinghorn será o 15, ao passo que Price e Hastings formam a dupla de 9 e 10, alimentando uma linha que terá James Lang ganhando uma chance e Duhan van der Merwe debutando. No pack, Cummings terá a camisa 5 de Gray.

França consegue elenco forte para encarar Gales do recordista Alun Wyn Jones



Depois de muita tensão entre clubes e seleção, a França contará com elenco forte para o amistoso diante de Gales, que prepara os Bleus do técnico Fabien Gathié para brigarem na semana que vem pelo título do Six Nations. Charles Ollivon é o capitão da equipe, que forma uma forte terceira linha com Cros e Alldritt. Willemse e Le Roux fazem outra forte segunda linha, ao passo que na primeira linha há novidade, com a combinação Mohamed Haouas, Julien Marchand e Cyril Baille sendo testada. Dupont e Ntamack seguem como 9 e 10 e Fickou volta a ser titular no centro ao lado de Vakatawa. Rattez e Thomas recuperam suas vagas como pontas titulares, ao passo que o fullback é Bouthier, mantido.

Gales, por sua vez, celebra o recorde de jogos oficiais do capitão Alun Wyn Jones, que se torna o atleta na história do rugby com mais jogos e terá a companhia na segunda linha de Cory Hill (que nai joga na seleção desde o Six Nations 2019).. A única surpresa na escalação de Gales, do técnico Wayne Pivac, é a primeira linha de cara nova, com Rhys Carre, Ryan Elias e Samson Lee. Na terceira linha, Taulupe Faletau é o retorno celebrado e jogará com Justin Tipuric e Aaron Wainwright. A outra grande novidade é Rhys Webb de com a camisa 9, para jogar com o abertura Dan Biggar. Nick Tompkins ganhou vaga de titular no centro e o restante da linha não tem maior surpresas, com Josh Adams, George North, Jonathan Davies e Leigh Halfpenny.

Inglaterra se aquecerá sem atletas de Chiefs e Wasps



A Inglaterra fará seu amistoso preparatório para o retorno do Six Nations sem os atletas de Exeter Chiefs e Wasps, que jogarão a final da Premiership no sábado.

Os Barbarians serão liderados pelo treinador neozelandês Vern Cotter e contarão com uma maioria de atletas ingleses sem jogos oficiais pela seleção. Chris Robshaw (aposentado da seleção) e Wigglesworth são destaques na lista, junto dos escoceses Sean Maitland e Tim Swinson, do irlandês

Os duelos femininos

A Six Nations feminino tem 6 jogos ainda para completar e 2 serão realizados nesse fim de semana. Irlanda e Itália fazem jogo crucial para as duas seleções seguirem sonhando ao menos com o vice campeonato, ao passo que a França busca manter suas chances de título encarando a Escócia. O jogo entre italianas e irlandesas promete ser o mais parelho, por conta da evolução da Itália na categoria (o último embate entre os dois países teve trunfo das Azzurre, aliás), ao passo que a França é ampla favorita diante da Escócia.

Six Nations Masculino

Dia 24/10 – 11h30 – Irlanda x Itália, em Dublin – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Matthew Carley (Inglaterra)

Histórico: 31 jogos, 27 vitórias da Irlanda e 4 vitórias da Itália. Último jogo: Irlanda 29 x 10 Itália, em 2019 (amistoso);

Irlanda: 15 Jacob Stockdale, 14 Andrew Conway, 13 Garry Ringrose, 12 Bundee Aki, 11 Hugo Keenan, 10 Jonathan Sexton (c), 9 Conor Murray, 8 CJ Stander, 7 Will Connors, 6 Caelan Doris, 5 James Ryan, 4 Tadhg Beirne, 3 Andrew Porter, 2 Rob Herring, 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 Dave Heffernan, 17 Ed Byrne, 18 Finlay Bealham, 19 Ultan Dillane, 20 Peter O’Mahony, 21 Jamison Gibson-Park, 22 Ross Byrne, 23 Robbie Henshaw;

Itália: 15 Jayden Hayward, 14 Edoardo Padovani, 13 Luca Morisi, 12 Carlo Canna, 11 Mattia Bellini, 10 Paolo Garbisi, 9 Marcello Violi, 8 Jake Polledri, 7 Braam Steyn, 6 Sebastian Negri, 5 Niccolò Cannone, 4 Marco Lazzaroni, 3 Giosuè Zillochi, 2 Luca Bigi, 1 Danilo Fischetti;

Suplentes: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Simone Ferrari, 18 Pietro Ceccarelli, 19 David Sisi, 20 Johan Meyer, 21 Maxime Mbandà, 22 Callub Braley, 23 Federico Mori;

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 4 13 França 4 13 Escócia 4 10 Irlanda 3 9 Gales 4 7 Itália 3 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Six Nations Feminino



Dia 24/10 – 14h30 – Irlanda x Itália, em Dublin – Watch ESPN AO VIVO

Árbitra: Hollie Davidson (Escócia)

Histórico: 17 jogos, 15 vitória da Irlanda e 2 vitórias da Itália. Último jogo: Itália 29 x 27 Irlanda, em 2019 (Women’s Six Nations);

Dia 25/10 – 10h20 – Escócia x França, em Glasgow – Watch ESPN AO VIVO

Árbitra: Sara Cox (Inglaterra)

Histórico: 26 jogos, 21 vitórias da França e 5 vitórias da França. Último jogo: França 41 x 10 Escócia, em 2019 (Women’s Six Nations);

Amistosos

Dia 24/10 – 15h30 – Escócia x Geórgia, em Edimburgo – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Alexandre Ruiz (França)

Histórico: 4 jogos e 4 vitórias da Escócia. Último jogo: Escócia 36 x 09 Geórgia, em 2019 (amistoso);

Escócia: 15 Blair Kinghorn, 14 Darcy Graham, 13 Chris Harris, 12 James Lang, 11 Duhan van der Merwe, 10 Adam Hastings, 9 Ali Price, 8 Matt Fagerson, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie, 5 Scott Cummings, 4 Ben Toolis, 3 Zander Fagerson, 2 Fraser Brown (c), 1 Rory Sutherland;

Suplentes:16 Stuart McInally, 17 Oli Kebble, 18 Simon Berghan, 19 Rob Harley, 20 Nick Haining, 21 Cornell du Preez, 22 George Horne, 23 Finn Russell;

Geórgia: 15 Soso Matiashvili, 14 Akaki Tabutsadze, 13 Deme Tapladze, 12 Merab Sharikadze (c), 11 Sandro Todua, 10 Tedo Abzhandadze, 9 Vasil Lobzhanidze, 8 Beka Gorgadze, 7 Beka Saghinadze, 6 Otar Giorgadze, 5 Grigol Kerdikoshvili, 4 Nodar Cheishvili, 3 Lexo Kaulashvili, 2 Jaba Bregvadze, 1 Mikheil Nariashvili;

Suplentes: 16 Shalva Mamukashvili, 17 Guram Gogichashvili, 18 Giorgi Melikidze, 19 Giorgi Javakhia, 20 Giorgi Tkhilaishvili, 21 Gela APrasidze, 22 Giorgi Kveseladze, 23 Tamaz Mchedlidze;

Dia 24/10 – 16h00 – França x Gales, em Paris – Watch ESPN e TV5 Monde AO VIVO

Árbitro: Karl Dickson (Ingaterra)

Histórico: 99 jogos, 51 vitórias de Gales, 45 vitórias da França e 3 empates. Último jogo: Gales 23 x 27 França, em 2020 (Six Nations);

França: 15 Anthony Bouthier, 14 Teddy Thomas, 13 Virimi Vakatawa, 12 Gaël Fickou, 11 Vincent Rattez, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont, 8 Grégory Alldritt, 7 Charles Ollivon (c), 6 François Cros, 5 Paul Willemse, 4 Bernard le Roux, 3 Mohamed Haouas, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille;

Suplentes: 16 Camille Chat, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Demba Bamba, 19 Romain Taofifénua, 20 Dylan Cretin, 21 Baptiste Serin, 22 Arthur Vincent, 23 Thomas Ramos;

Gales: 15 Leigh Halfpenny, 14 George North, 13 Jonathan Davies, 12 Nick Tompkins, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Rhys Webb, 8 Taulupe Faletau, 7 Justin Tipuric, 6 Aaron Wainwright, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Cory Hill, 3 Samson Lee, 2 Ryan Elias, 1 Rhys Carre;

Suplentes: 16 Sam Parry, 17 Nicky Smith, 18 Dillon Lewis, 19 Seb Davies, 20 James Davies, 21 Gareth Davies, 22 Rhys Patchell, 23 Louis Rees-Zammit;

Dia 25/10 – 11h00 – Inglaterra x Barbarians, em Londres – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Mike Adamson (Escócia)

Histórico: 18 jogos, 10 vitórias da Inglaterra e 8 vitórias dos Barbarians. Último jogo: Inglaterra 51 x 43 Barbarias, em 2019;

Inglaterra: a definir

Suplentes: a definir

Barbarians: a definir

Suplentes: a definir