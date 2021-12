Tempo de leitura: 1 minuto

A Itália tem novo treinador. Após a Federação Italiana de Rugby, sob nova direção, desistir dos amistosos internacionais de julho, a opção foi por começar a reconstrução de sua seleção. O técnico sul-africano Franco Smith foi promovido a “diretor de rugby” e hoje foi anunciado o novo treinador: o neozelandês Kieran Crowley, de 59 anos, atual treinador do Benetton, clube mais forte da Itália, que disputa o PRO14/Rainbow Cup.

Como jogador (centro e fullback), Crowley defendeu os All Blacks por 35 vezes entre 1983 e 1991, sendo campeão mundial em 1987. Como treinador, o neozelandês fez carreira longa no Canadá, onde comandou a seleção de 2008 a 2016. Em 2016, Crowley assinou com o Benetton. Seu maior feito com o clube italiano foi alcançar as quartas de final do PRO14 em 2019.

Crowley começará seu trabalho com a seleção italiana conduzindo treinamentos em julho. O primeiro jogo oficial será só em novembro, quando a Itália receberá a Nova Zelândia (no dia 6), a Argentina (dia 13) e o Uruguai (dia 20).