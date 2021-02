Tempo de leitura: 2 minutos

A Argentina segue buscando calendário para seus atletas profissionais. Após a confirmação de que os Jaguares XV jogarão a SLAR – a liga profissional sul-americana – entre março e maio, a União Argentina de Rugby procura uma competição para os Jaguares XV jogarem.

Ignácio Fernández Lobbe, treinador do Jaguares XV, que é composto pelos atletas da seleção de desenvolvimento do país (Argentina XV), confirmou que os argentinos estão pleiteando jogarem a Currie Cup, o Campeonato Sul-Africano. Em 2019, os Jaguares XV jogaram a segunda divisão da competição e foram campeões. No entanto, com a ida das franquias sul-africanas (Bulls, Lions, Sharks e Stormers) ao PRO16, a federação sul-africana ainda não confirmou como será o calendário para o restante do ano.

Os atletas sul-africanos que jogarão o PRO16 dificilmente jogarão a Currie Cup até o fim, uma vez que o PRO16 deverá ser jogado de setembro de 2021 a junho de 2022, caso a pandemia permita.