Capitão campeão do mundo com a África do Sul, o terceira linha Siya Kolisi confirmou sua saída do Western Province e dos Stormers, onde esteve desde quando subiu para o profissional em 2011.

Western Province é o time que representa a Cidade do Cabo na Currie Cup (o Campeonato Sul-Africano) e os Stormers são a franquia que representava Western Province no Super Rugby – e que a representará a partir de 2021 na Rainbow Cup e no PRO16.

Aos 29 anos, Kolisi, no entanto, optou por seguir atuando no rugby sul-africano e apenas mudou de cidade. O jogador que tem 50 jogos pelos Springboks (a seleção sul-africana) se transferiu para Durban, onde defenderá os Sharks, que também estarão na Rainbow Cup e no PRO16.

Em 2021, as quatro grandes franquias sul-africanas – Stormers, Sharks, Lions e Bulls – passarão a disputar a partir do segundo semestre o PRO16, liga que ainda reúne times de Irlanda, Gales, Escócia e Itália. Antes, a partir de abril, as mesmas equipes jogarão a Rainbow Cup, copa que prepara os a introdução dos sul-africanos ao novo sistema.