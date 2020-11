Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEOS – O Top 14 francês não tinha rodada planejada para o último fim de semana, mas 3 partidas adiada de outras rodada foram finalmente realizadas. O destaque foi para o líder La Rochelle, que ampliou sua frente na ponta da competição ao derrotar o Racing em jogo sem tries, 9 x 6. O neozelandês Ihaia West chutou os 3 penais de vitória.

O Toulon, por sua vez, perdeu chance de assumir a vice liderança ao cair fora de casa diante do Bayonne, que voltou a subir na classificação e a encostar na luta pelo G6. Placar de 35 x 29. Os dois únicos tries do Bayonne foram no primeiro tempo, enquanto o Toulon cruzou o in-goal duas vezes na segunda etapa, com Etzebeth e Serin, mas acabou derrotado pelo excesso de penais – Germain chutou 7 a favor do Bayonne.



Já o Bordeaux vai tendo uma temporada bem abaixo da última, quando liderava no momento da pandemia. Jogando em Paris, o Bordeaux caiu diante do Stade Français por 26 x 16, com o clube parisiense entrando no G6. Ben Lam fez aos 70′ try que deixava o Bordeaux perto da virada, mas Arrate cravou o try da vitória do Stade Français aos 77′.





- Continua depois da publicidade -

Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

La Rochelle 09 x 06 Racing

Bayonne 35 x 29 Toulon

Stade Français 26 x 16 Bordeaux

Clube Cidade Jogos Pontos La Rochelle La Rochelle 9 30 Toulouse Toulouse 9 24 Clermont Clermont-Ferrand 7 23 Stade Français Paris 8 23 Toulon Toulon 8 23 Racing Paris 8 23 Lyon Lyon 7 20 Bayonne Bayonne 9 20 Bordeaux-Bègles Bordeaux 8 19 Pau Pau 9 15 Montpellier Montpellier 6 12 Castres Castres 7 11 Brive Brive-la-Gaillarde 8 10 Agen Agen 9 2

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;