Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O sábado da Heineken Champions Cup europeia começou com os dois times ingleses que alcançaram as quartas de final sendo eliminados. Primeiro, o La Rochelle, da França, despachou o Sale Sharks, garantindo que as semifinais da máxima competição europeia terão três clubes franceses. Depois, foi a vez do Leinster, da Irlanda, campeão do PRO14, eliminar o atual campeão inglês e europeu, o poderoso Exeter Chiefs.

O La Rochelle atropelou o Sale Sharks na primeira das quartas de final na França para alcançar pela primeira vez em sua história a semifinal. Após Ihaia West e MacGinty trocarem penais, foi Alldritt quem marcou o primeiro try do jogo para os franceses, recebendo offload de Victor Vito, que apanhou belo chute de West. O sul-africano Leyds marcou o segundo try ainda no primeiro tempo, interceptando passe de Faf de Klerk.

Foi apenas antes da pausa que os Sharks descontaram com try de Sam James. No entanto, o segundo tempo foi dos franceses, com o sul-africano Raymond Rhule e o francês Doumayrou correndo para 2 tries cada (com West endiabrado nos chutes), num show do time amarelo. Apenas no fim os ingleses descontaram com try de McGuigan.



- Continua depois da publicidade -

Já o Exeter Chiefs, atual campeão europeu, foi despachado em casa pelo Leinster, da Irlanda, que manteve sua escrita de jamais ter perdido um jogo contra os Chiefs. A partida, no entanto, largou com os ingleses dando show, com 2 tries seguidos de O’Flaherty. Entretanto, o Leinster foi capaz de equilibrar com os Chiefs no jogo de contato e mostrar sua eficiência. Hugo Keenan rompeu na ponta e entregou para James Lowe finalizar na ponta aos 17′ e Larmour marcou o seu aos 28′, em jogada saindo de lateral. A virada veio com penal arrematado por Ross Byrne (que substituiu Sexton ainda na primeira etapa).

Os Chiefs, no entanto, provaram sua força no começo do segundo tempo com try de maul, marcado por Ewers, seguido de penal chutado por Joe Simmonds. Porém, parou por aí. O Leinster seguiu clínico, Byrne arrematou mais 2 penais e Larmour marcou o try decisivo aos 56′. A capacidade defensiva dos irlandeses falou mais alto e mais 2 penais de Byrne selaram o triunfo na Inglaterra. 34 x 22, fim de papo. O campeão do PRO14 segue atrás de se tornar o maior campeão europeu da história e busca o título que não é seu desde 2018.

Heineken Champions Cup 2020-21 – Copa Europeia de Rugby

Quartas de final

45 21

🇫🇷La Rochelle 45 x 21 Sale Sharks🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, em La Rochelle



La Rochelle

Tries: Rhule (2), Doumayrou (2), Alldritt e Leyds

Conversões: West (3)

Penais: West (3)

15 Brice Dulin, 14 Dillyn Leyds, 13 Geoffrey Doumayrou, 12 Levani Botia, 11 Raymond Rhule, 10 Ihaia West, 9 Tawera Kerr Barlow, 8 Victor Vito, 7 Kevin Gourdon, 6 Grégory Alldritt, 5 Will Skelton, 4 Romain Sazy (c), 3 Uini Atonio, 2 Pierre Bourgarit, 1 Reda Wardi;

Suplentes: 16 Facundo Bosch, 17 Dany Priso, 18 Arthur Joly, 19 Thomas Lavault, 20 Wiaan Liebenberg, 21 Thomas Berjon, 22 Jules Plisson, 23 Pierre Aguillon;

Sale Sharks

Tries: James e McGuigan

Conversões: MacGinty (1)

Penais: MacGinty (3)

15 Simon Hammersley, 14 Byron McGuigan, 13 Sam James, 12 Rohan Janse van Rensburg, 11 Marland Yarde, 10 AJ MacGinty, 9 Faf de Klerk, 8 Dan du Preez, 7 Tom Curry, 6 Jean-Luc du Preez, 5 Josh Beaumont (c), 4 Cobus Wiese, 3 WillGriff John, 2 Akker van der Merwe, 1 Bevan Rodd;

Suplentes: 16 Curtis Langdon, 17 Ross Harrison, 18 Coenie Oosthuizen, 19 James Phillips, 20 Cameron Neild, 21 Raffi Quirke, 22 Robert du Preez, 23 Luke James;

22 34

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Exeter Chiefs 22 x 34 Leinster☘️, em Exeter



Exeter Chiefs

Tries: O’Flaherty (2) e Ewers

Conversões: J Simmonds (2)

Penais: J Simmonds (1)

15 Stuart Hogg, 14 Olly Woodburn, 13 Henry Slade, 12 Ollie Devoto, 11 Tom O’Flaherty, 10 Joe Simmonds, 9 Jack Maunder, 8 Sam Simmonds, 7 Jacques Vermeulen, 6 Dave Ewers, 5 Jonny Hill, 4 Jonny Gray, 3 Tomas Francis, 2 Luke Cowan-Dickie, 1 Ben Moon;

Suplentes: 16 Jack Yeandle, 17 Alec Hepburn, 18 Harry Williams, 19 Sam Skinner, 20 Jannes Kirsten, 21 Stu Townsend, 22 Harvey Skinner, 23 Ian Whitten;

Leinster

Tries: Larmour (2) e Lowe

Conversões: Sexton (1) e Byrne (1)

Penais: Byrne (5)

15 Hugo Keenan, 14 Jordan Larmour, 13 Rory O’Loughlin, 12 Robbie Henshaw, 11 James Lowe, 10 Johnny Sexton (c), 9 Luke McGrath, 8 Jack Conan, 7 Josh van der Flier, 6 Rhys Ruddock, 5 Devin Toner, 4 Scott Fardy, 3 Tadhg Furlong, 2 Rónan Kelleher, 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 James Tracy, 17 Ed Byrne, 18 Andrew Porter, 19 Ross Molony, 20 Ryan Baird, 21 Hugh O’Sullivan, 22 Ross Byrne, 23 Dave Kearney;