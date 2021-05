Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEOS – A terça-feira foi de ação no Top 14, o Campeonato Francês. Dois jogos adiados de rodadas anteriores foram disputados, com a opção pelo meio de semana se fazendo pela falta de datas livres em finais de semana daqui em diante. O La Rochelle, finalista da Champions Cup europeia, foi a campo e perdeu a chance de voltar à liderança ao ser derrotado pelo humilde Brive, ao passo que o Montpellier, finalista da Challenge Cup europeia, bateu o Toulon e encostou de vez na luta por classificação ao mata-mata final.

O La Rochelle perdeu por 24 x 12, em jogo que optou por colocar os reservas em campo. O oitavo fijiano Kamakamica marcou os únicos tries do jogo para o Brive.



O Montpellier alcançou sua oitava vitória seguida ao fazer sólidos 29 x 10, dominando o duelo do início ao fim. Vincent, N’Gandebe, Reinach e Delhommel marcaram os tries dos azuis.









Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

Montpellier 29 x 10 Toulon

Brive 24 x 12 La Rochelle

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 23 72 La Rochelle La Rochelle 23 67 Racing Nanterre (Paris) 23 64 Clermont Clermont-Ferrand 23 63 Toulon Toulon 23 62 Castres Castres 23 59 Bordeaux-Bègles Bordeaux 21 58 Stade Français Paris 23 57 Lyon Lyon 23 56 Montpellier Montpellier 22 50 Brive Brive-la-Gaillarde 23 50 Pau Pau 23 41 Bayonne Bayonne 23 40 Agen Agen 22 2

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;