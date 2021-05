Tempo de leitura: 2 minutos

Campeonato Brasileiro de Rugby League XIII feminino terá suas semifinais no próximo dia 15 de maio. Após as partidas terem sido adiados duas vezes em decorrência da pandemia, a Confederação Brasileira de Rugby League marcou o evento para a cidade de São Lourenço (MG), que também receberá treinamentos da Seleção Brasileira, que se prepara para a Copa do Mundo, sob o comando do técnico Paul Grundy.

O campeonato e os treinamentos das jogadoras durante a semana serão fechados para o público. Não será admitida a presença de espectadores. As atletas ficarão na cidade até o dia 22, data da final do campeonato. Segundo a Confederação Brasileira de Rugby League, todas atletas e membros da comissão técnica farão teste para COVID0-19 dois dias antes para vir.

- Continua depois da publicidade -

Quem estará em campo?

O primeiro jogo das semifinais opõe o melhor time da primeira fase, o Melina, de Cuiabá (invicto até aqui), e as Remendadas, o combinado das atletas dos clubes já eliminados (que permitirá a Grundy observar mais atletas para a seleção).

No período da tarde, o embate será entre Maringá e Vitória, que já duelaram na primeira fase, em jogo vencido pelo Maringá por 06 x 04, com try paranaense no apagar das luzes sobre as capixabas.

Dia 15/05 – 10h00 – Melina (MT) x Minas Invitational “Remendadas”

Árbitro Principal: Daniel Chiovetti (SP)

Árbitros de Linha: Nick Carmona (PR) e Brendon Simon (MG)

Dia 15/05 – 14h00 – Maringá Hawks (PR) x Vitória Rhinos (ES)

Árbitro Principal: Rômulo Soler (SP)

Árbitros de Linha: Elisabeth Rieth (MT) e Giovanna Olio (MT)

Dia Horário (BRT) Local Time Placar vs Placar Time Grupo/Fase 13/02/2021 10:50 São Lourenço, MG Taubaté 14 X 16 Minas Miners Grupo Amarelo 13/02/2021 12:20 São Lourenço, MG Urutau 00 X 16 Melina "B" Grupo Amarelo 13/02/2021 13:50 São Lourenço, MG Vitória 30 X 00 Vila Nova Grupo Verde 13/02/2021 14:40 São Lourenço, MG Melina "A" 18 X 04 Maringá Grupo Verde 14/02/2021 08:10 São Lourenço, MG Maringá 16 X 00 Vila Nova Grupo Verde 14/02/2021 09:00 São Lourenço, MG Melina "A" 10 X 00 Vitória Grupo Verde 14/02/2021 09:50 São Lourenço, MG Melina "B" 20 X 00 Taubaté Grupo Amarelo 14/02/2021 10:40 São Lourenço, MG Urutau 06 X 14 Minas Miners Grupo Amarelo 14/02/2021 11:30 São Lourenço, MG Vitória 04 X 06 Maringá Grupo Verde 14/02/2021 12:20 São Lourenço, MG Melina "A" 36 X 00 Vila Nova Grupo Verde 14/02/2021 13:10 São Lourenço, MG Taubaté 12 X 08 Urutau Grupo Amarelo 14/02/2021 14:00 São Lourenço, MG Melina "B" 18 X 00 Minas Miners Grupo Amarelo 14/02/2021 15:50 São Lourenço, MG Maringá 20 X 04 Taubaté Repescagem 14/02/2021 16:40 São Lourenço, MG Vitória 18 X 00 Minas Miners Repescagem 08/05/2021 Vitória X Maringá Semifinal 08/05/2021 Melina X Remendadas* Semifinal 15/05/2021 X Final

*Remendadas (combinado de atletas de todos os times) substituiu o Melina "B" na semifinal;