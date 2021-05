Tempo de leitura: 2 minutos

O final de semana será na ESPN será todo no Watch ESPN. Sexta-feira, terá início o Super Rugby Trans Tasman, a competição entre as equipes de Austrália e Nova Zelândia, que segue no sábado de manhã. Já a noite de sábado terá como grande atração a final da SLAR, a liga profissional sul-americana, entre Peñarol, do Uruguai, e Jaguares XV, da Argentina. O jogo será reprisado na TV na segunda-feira (18h15 na ESPN2).

O Watch também terá ação pela Premiership inglesa, ao passo que o rugby europeu seguirá na TV5 Monde, que mostra o Top 14 francês com um jogão entre Bordeaux e Castres.

A novidade estará em outra TV internacional, a NHK, que mostra as semifinais da Top League japonesa. Sábado tem Toyota Verblitz versus Panasonic Wild Knights, ao passo que no domingo tem Suntory Sungoliath versus Kubota Spears.

- Continua depois da publicidade -

Tem ainda ação na Major League Rugby norte-americana em therugbynewtwork.com com o New York, do brasileiro “Nelson” Rebolo, contra o Austin Gilgronis, além de muitos outros jogos. Por fim, o YouTube da Federação Italiana mostra as semifinais do Top 10, o Campeonato Italiano, com o Valorugby, do brasileiro Matteo Dell’Acqua, duelando no sábado com o Petrarca, enquanto o domingo tem Rovigo contra Calvisano.

*Horários de Brasília

Super Rugby Trans Tasman

Equipe País Cidade Jogos Pontos Blues Nova Zelândia Auckland Brumbies Austrália Canberra Chiefs Nova Zelândia Hamilton Crusaders Nova Zelândia Christchurch Force Austrália Perth Highlanders Nova Zelândia Dunedin Hurricanes Nova Zelândia Wellington Rebels Austrália Melbourne Reds Austrália Brisbane Waratahs Austrália Sydney

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º e 2º colocados farão a grande final;

Gallagher Premiership

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 18 71 Exeter Chiefs Exeter 18 63 Sale Sharks Salford (Manchester) 18 59 Harlequins Londres 18 59 Northampton Saints Northampton 18 50 London Irish Londres 18 43 Bath Bath 18 41 Leicester Tigers Leicester 18 39 Wasps Coventry 18 38 Gloucester Gloucester 18 36 Newcastle Falcons Newcastle 18 35 Worcester Warriors Worcester 18 21

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

*Não haverá rebaixamento

Top 14

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 23 72 La Rochelle La Rochelle 23 67 Racing Nanterre (Paris) 23 64 Clermont Clermont-Ferrand 23 63 Toulon Toulon 23 62 Castres Castres 23 59 Bordeaux-Bègles Bordeaux 21 58 Stade Français Paris 23 57 Lyon Lyon 23 56 Montpellier Montpellier 22 50 Brive Brive-la-Gaillarde 23 50 Pau Pau 23 41 Bayonne Bayonne 23 40 Agen Agen 22 2

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;





Major League Rugby