Sábado é dia de British and Irish Lions, que voltam a encarar os Sharks, após venceram o time sul-africano por 54 x 07 na última quarta-feira. Os Lions deveriam jogar com os Bulls, mas o time de Pretória teve casos de COVID-19 em seu elenco, inviabilizando a disputa. Mais uma vez, os Sharks jogarão desfalcados de seus atletas dos Springboks, o que significará, possivelmente, mais um jogo desequilibrado.

Warren Gatland, treinador dos Lions, segue rodando seu elenco – e a capitania, que será agora do hooker Jamie George. O time escolhido vai se aproximando do que poderá ser o preferido de Gatland, com Sutherland se fixando com a camisa 1 e tendo agora a companhia de Furlong com a 3. Maro Itoje e Jonny Hill formam uma poderosa segunda linha inglesa, ao passo que a terceira linha com o escocês Hamish Watson e os irlandeses Jack Conan e Tadhg Beirne, que vivem fase esplendorosa em suas carreiras, pode não parecer a primeira opção de Gatland, mas certamente o trio poderá provar que merece titularidade. A dupla de 9 e 10 é a galesa de confiança do treinador, com Gareth Davies e Dan Biggar, além de Liam Williams com a 15. Elliot Daly volta a ser usado com a camisa 13, numa clara indicação de que Gatland enxerga o inglês como segundo centro, e desta vez terá a companhia do escocês Chris Harris, que vem evoluindo e se provando um nome confiável, de alto “work rate”. Watson e Van der Merwe nas pontas oferecem características distintas, com a disputa pelas vagas de titularidade nas pontas pegando fogo com vários sérios candidatos.

O jogo terá Watch ESPN ao vivo.

🇿🇦Sharks x Lions🇬🇧🇮🇪, em Joanesburgo🇿🇦 – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Wayne Barnes🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇿🇦 Sharks: 15 Anthony Volmink, 14 Marnus Potgieter, 13 Werner Kok, 12 Murray Koster, 11 Thaakir Abrahams, 10 Lionel Cronjé, 9 Jaden Hendrikse, 8 Phepsi Buthelezi (c), 7 Mpilo Gumede, 6 Dylan Richardson, 5 Reniel Hugo, 4 Le Roux Roets, 3 Wiehahn Herbst, 2 Kerron van Vuuren, 1 Ntuthuko Mchunu; : 15 Anthony Volmink, 14 Marnus Potgieter, 13 Werner Kok, 12 Murray Koster, 11 Thaakir Abrahams, 10 Lionel Cronjé, 9 Jaden Hendrikse, 8 Phepsi Buthelezi (c), 7 Mpilo Gumede, 6 Dylan Richardson, 5 Reniel Hugo, 4 Le Roux Roets, 3 Wiehahn Herbst, 2 Kerron van Vuuren, 1 Ntuthuko Mchunu; Suplentes: 16 Dan Jooste, 17 Mzamo Majola, 18 Khutha Mchunu, 19 Thembelani Bholi, 20 Jeandre Labuschagne, 21 Cameron Wright, 22 Boeta Chamberlain, 23 Jeremy Ward, 24 Lourens Adriaanse, 25 Rynhardt Jonker, 26 Curwin Bosch;

🇬🇧🇮🇪Lions: 15 Liam Williams🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 14 Anthony Watson🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 13 Elliot Daly🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 12 Chris Harris🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 11 Duhan van der Merwe🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 10 Dan Biggar🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 9 Gareth Davies🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 8 Jack Conan☘️, 7 Hamish Watson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 6 Tadhg Beirne☘️, 5 Jonny Hill🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 4 Maro Itoje🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 3 Tadhg Furlong☘️, 2 Jamie George🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (c), 1 Rory Sutherland🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿;

Suplentes: 16 Ken Owens🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 17 Wyn Jones🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 18 Kyle Sinckler🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 19 Courtney Lawes🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 20 Sam Simmonds🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 21 Tom Curry🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 22 Conor Murray☘️, 23 Finn Russell🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿;