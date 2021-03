Tempo de leitura: 1 minuto

Ele segue na ativa. Aos 38 anos, o abertura e centro australiano Matt Giteau foi confirmado como novo reforço do Los Angeles Giltinis, da Major League Rugby norte-americana.

Com 103 jogos pelos Wallabies entre 2002 e 2016, Giteau foi um dos grandes nomes de sua geração, tendo disputado 3 Mundiais (2003, 2007 e 2015). Giteau foi campeão do Super Rugby com os Brumbies 2 vezes e tricampeão da Heineken Champions Cup europeia com o Toulon, da França, onde ficou até 2017. Desde então, o australiano estava na Top League japonesa atuando pelo Suntory Sungoliath.

Giteau terá como companheiro de time em Los Angeles outro ícone australiano, Adam Ashley-Cooper.