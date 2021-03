Tempo de leitura: 3 minutos

Vai começar nessa quinta-feira a mais importante liga de Rugby League (o rugby de 13 jogadores) do mundo, a NRL, que reúne 15 times da Austrália e 1 da Nova Zelândia. A competição é especial porque logo pós seu encerramento haverá a Copa do Mundo da modalidade. Ou seja, a NRL 2021 mostrará como estão os principais craques do Rugby League antes do Mundial.

Como assistir aos jogos? Pela assinatura da NRL TV.





- Continua depois da publicidade -

Formato

A competição volta a seu formato integral, com cada time fazendo 24 partidas ao longo de 25 semanas (com 1 fim de semana de folga no meio da temporada). Cada time joga 1 vezes contra 7 oponente e 2 vezes contra 9 oponentes. Os 8 primeiros colocados avançam ao mata-mata, que começa no dia 10 de setembro, com o seguinte formato:

Quartas de final : Qualificatórios: 1º colocado x 4º colocado; 2º colocado x 3º colocado; Vencedores avançam às semifinais; perdedores vão às repescagens; Eliminatórios: 5º colocado x 8º colocado; 6º colocado x 7º colocado; Vencedores avançam às repescagens; perdedores eliminados;

: Repescagens : vencedores avançam às semifinais;

: vencedores avançam às semifinais; Semifinais

Final: no dia 03 de outubro

A competição terá novas regras sendo testadas. Clique aqui para saber mais.

Favoritos

Nas apostas australianas, o time melhor cotado para o título da NRL é o vice campeão de 2020, o Penrith Panthers. Apesar de não ser campeão desde 2003, Penrith tem um elenco forte, liderado por Nathan Cleary, um dos melhores do momento.

Na cola dos Panthers estão os gigantes e rivais de Sydney, South Sydney Rabbitohs (dos craques Latrell Mitchell, Adam Reynolds e Alex Johnston) e Sydney Roosters (de James Tedesco, Boyd Cordner, entre outros craques campeões da NRL em 2018 e 2019), além do atual campeão Melbourne Storm, que, apesar de ter elenco estrelado (com nomes como Josh Addo-Carr, Cameron Munster, entre outros), não conta mais com seu histórico capitão Cameron Smith.

Correndo por fora, o Canberra Raiders, de Jack Wighton (MVP da temporada 2020), também é forte concorrente.

Os olhos ainda estarão sobre a parte de baixo da tabela, pois o time de maior torcida do país, o Brisbane Broncos, é um dos principais candidatos à lanterna da competição.

1ª rodada

11/03 – Melbourne Storm x South Sydney Rabbitohs

12/03 – Newcastle Knights x Canterbury Bulldogs

12/03 – Brisbane Broncos x Parramatta Eels

13/03 – New Zealand Warriors x Gold Coast Titans

13/03 – Sydney Roosters x Manly Sea Eagles

13/03 – Penrith Panthers x North Queensland Cowboys

14/03 – Canberra Raiders x Wests Tigers

14/03 – St. George Illawarra Dragons x Cronulla Sharks

Times

Clube Cidade Jogos Pontos Brisbane Broncos Brisbane Canberra Raiders Canberra Canterbury-Bankstown Bulldogs Sydney Cronulla-Sutherland Sharks Sydney Gold Coast Titans Gold Coast Manly-Warringah Sea Eagles Sydney Melbourne Storm Melbourne Newcastle Knights Newcastle New Zealand Warriors Auckland (Nova Zelândia) North Queensland Cowboys Townsville Parramatta Eels Sydney Penrith Panthers Sydney South Sydney Rabbitohs Sydney St. George Illawarra Dragons Wollongong/Sydney Sydney Roosters Sydney Wests Tigers Sydney

- Vitória = 2 pontos;

- Empate = 1 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- 1º ao 8º lugares = classificação às Quartas de Final (1º ao 4º vão ao Qualificatório, valendo vaga na Semifinal, e 5º ao 8º jogam pelo Eliminatório, que vale vaga nas Repescagens contra os perdedores do Qualificatório)

Campeões

Equipe Títulos Anos South Sydney Rabbitohs 21 1908, 1909, 1914, 1918, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1931, 1932, 1950, 1951, 1953, 1954, 1955, 1967, 1968, 1970, 1971, 2014 St. George Illawarra Dragons¹ 16 1941, 1949, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1977, 1979, 2010 Wests Tigers² 16 1915, 1916, 1917, 1919, 1920, 1924 (Tigers), 1930, 1934 (Magpies), 1939, 1944, 1946, 1947 (Tigers), 1948, 1952 (Magpies), 1969 (Tigers), 2005 (Wests Tigers) Sydney Roosters 15 1911, 1912, 1913, 1923, 1935, 1936, 1937, 1940, 1945, 1974, 1975, 2002, 2013, 2018, 2019 Canterbury-Bankstown Bulldogs 8 1938, 1942, 1980, 1984, 1985, 1988, 1995, 2004 Manly-Warringah Sea Eagles 8 1972, 1973, 1976, 1978, 1987, 1996, 2008, 2011 Brisbane Broncos 6 1992, 1993, 1997, 1998, 2000, 2006 Melbourne Storm 4* 1999, 2012, 2017, 2020 Parramatta Eels 4 1981, 1982, 1983, 1986 Newtown Jets³ 4 1910, 1933, 1943 Canberra Raiders 3 1989, 1990, 1994 North Sydney Bears³ 2 1921, 1922 Penrith Panthers 2 1991, 2003 Newcastle Knights 2 1997, 2001 Cronulla-Sutherland Sharks 1 2016 North Queensland Cowboys 1 2015

¹ St. George Dragons e Illawarra Dragons se fundiram em 1999;

² Balmain Tigers e Western Suburbs Magpies se fundiram em 2000;

³Newtown Jets e North Sydney Bears não disputam mais a liga;

*Melbourne Storm teve os títulos de 2007 e 2009 anulados;