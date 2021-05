Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Melina conquistou neste sábado seu primeiro título brasileiro. O clube de Cuiabá derrotou as capixabas do Vitória Rhinos por 50 x 04 na grande final da edição 2021 do Campeonato Brasileiro de Rugby League 13s feminino, a Premiership feminina, da Confederação Brasileira de Rugby League (o rugby de 13 atletas). O jogo foi em São Lourenço, Minas Gerais, que recebeu uma semana de atividades da seleção brasileira da categoria, em preparação para a Copa do Mundo.

O time matogrossense foi superior do início ao fim, indo ao intervalo já em vantagem de 28 x 04. Ana (com tries), Bu, Ellen, Yola, Patica, Duda e Gil marcaram os tries da vitória do Melina, que garantiu o título de modo invicto. Ana (com hat-trick!), Bu, Ellen, Yola, Patica, Duda e Gil marcaram os 9 tries da vitória do Melina.





50 04

Melina (MT) 50 x 04 Vitória Rhinos (ES), em São Lourenço (MG)

Árbitro Principal: Daniel Chiovetti (SP)

Árbitros de Linha: Brendon Simon (MG) e Vinícius Silva (MG)

Dia Horário (BRT) Local Time Placar vs Placar Time Grupo/Fase 13/02/2021 10:50 São Lourenço, MG Taubaté 14 X 16 Minas Miners Grupo Amarelo 13/02/2021 12:20 São Lourenço, MG Urutau 00 X 16 Melina "B" Grupo Amarelo 13/02/2021 13:50 São Lourenço, MG Vitória Rhinos 30 X 00 Vila Nova Grupo Verde 13/02/2021 14:40 São Lourenço, MG Melina "A" 18 X 04 Maringá Grupo Verde 14/02/2021 08:10 São Lourenço, MG Maringá 16 X 00 Vila Nova Grupo Verde 14/02/2021 09:00 São Lourenço, MG Melina "A" 10 X 00 Vitória Rhinos Grupo Verde 14/02/2021 09:50 São Lourenço, MG Melina "B" 20 X 00 Taubaté Grupo Amarelo 14/02/2021 10:40 São Lourenço, MG Urutau 06 X 14 Minas Miners Grupo Amarelo 14/02/2021 11:30 São Lourenço, MG Vitória Rhinos 04 X 06 Maringá Grupo Verde 14/02/2021 12:20 São Lourenço, MG Melina "A" 36 X 00 Vila Nova Grupo Verde 14/02/2021 13:10 São Lourenço, MG Taubaté 12 X 08 Urutau Grupo Amarelo 14/02/2021 14:00 São Lourenço, MG Melina "B" 18 X 00 Minas Miners Grupo Amarelo 14/02/2021 15:50 São Lourenço, MG Maringá 20 X 04 Taubaté Repescagem 14/02/2021 16:40 São Lourenço, MG Vitória Rhinos 18 X 00 Minas Miners Repescagem 15/05/2021 10:00 São Lourenço, MG Melina 57 X 00 Remendadas* Semifinal 15/05/2021 14:00 São Lourenço, MG Vitória Rhinos 25 X 16 Maringá Semifinal 22/05/2021 10:00 São Lourenço, MG Melina 50 X 04 Vitória Rhinos Final

*Remendadas (combinado de atletas de todos os times) substituiu o Melina "B" na semifinal;

Lista de campeões