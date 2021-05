Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEO – Neste sábado, o Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, recebeu a edição 2021 do rugby sevens dos JUBs (Jogos Universitários Brasileiros), da CBDU (Confederação Brasileira do Desporto Universitário). Os times da casa falaram mais alto, com o rugby de Goiás conquistando os dois títulos, masculino e feminino.

Clique aqui para saber quais foram as medidas sanitárias informadas pela CBDU para o evento.

Por conta da pandemia, a competição teve apenas 2 participantes no feminino e 3 no masculino. Entre as mulheres, o Universo (ligado ao Vila Nova/Goianos Rugby Clube) venceu seus dois duelos com as cearenses do Uniateneu (ligado ao Asa Branca Rugby Clube) e ficou com a taça. Já entre os homens a UFT, de Tocantins, e a UFG (Xavantes), de Goiás, venceram o Uniateneu e fizeram a grande final. Os tocantinenses tinham conseguido a vitória sobre a UFG na primeira fase, mas os goianos deram a volta por cima e triunfaram na final por 10 x 05. A UFG já havia sido campeã do torneio em 2017.

Sábado, dia 22/05

13h30 – UFT 19 x 05 Uniateneu (Masculino)

14h10 – Universo 17 x 05 Uniateneu (Feminino)

14h50 – UFG 26 x 00 Uniateneu (Masculino)

15h30 – Uniateneu 05 x 24 Universo (Feminino)

16h10 – UFG 10 x 14 UFT (Masculino)

17h30 – UFG 10 x 05 UFT (Masculino) – FINAL

Masculino: 1 UFG (GO), 2 UFT (TO), 3 Uniateneu (CE);

Feminino: 1 Universo (GO), 2 Uniateneu (CE);