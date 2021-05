Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O Toulouse voltou a ser o maior da Europa. Neste sábado, Twickenham, em Londres, recebeu a grande final da edição 2021 da Heineken Champions Cup, a Copa Europeia de Clubes, que, desta vez, teve uma final toda francesa entre o Toulouse, tetracampeão europeu (mas que não vencia o título desde 2010), e o La Rochelle, que buscava seu primeiro título na história.

Foi um jogaço apertado até o fim e que terminou com 22 x 17 para o Toulouse, que alcançou seu 5º título, isolando-se como o clube com mais título na história da competição.



O primeiro tempo foi sem tries, com o La Rochelle conquistando superioridade nas formações fixas e maior domínio territorial, com seus avançados prevalecendo. Romain Ntamack, do lado do Toulouse e Ihaia West, travaram uma batalha de penais, que favoreceu o La Rochelle na primeira etapa, com West convertendo 4 penais (e perdendo 1) e Ntamack 3.

No entanto, o primeiro tempo teve o lance que poderia ter sido capital na partida. Aos 28′, Botia, do La Rochelle, recebeu cartão vermelho, deixando o time amarelo com 14 homens por mais de 60 minutos. Elstadt também deixou brevemente o Toulouse com 14 homens por amarelo antes da pausa e o jogo foi ao intervalo em La Rochelle 12 x 09.

O segundo tempo largou com West chutando para fora penal fácil, em lance controverso que poderia ter rendido cartão contra o Toulouse. A resposta do Toulouse foi imediata, com penal chutado por Ntamack para empatar o duelo, aos 46′, e com Cheslin Kolbe tendo um try anulado ao ser brilhantemente tacleado por Doumayrou, que fez o sul-africano do Toulouse pisar fora antes da finalização.

Lá e cá, o La Rochelle quase chegou a seu try com Bougarrit, detido a centímetros do try. Pouco depois, aos 53′, foi a vez do Toulouse ter mais um try anulado, quando, após as fases, Rory Arnold rompeu no pick and go, mas o vídeo se provou inconclusivo sobre se o segunda linha australiano teria conseguido o apoio da bola no chão.

Com o homem a mais pesando a seu favor, o Toulouse acumulava mais posse de bola e exigia ao máxima a excelente defesa do La Rochelle. Uma hora, no entanto, o Toulouse encontraria o espaço, o que ocorreu aos 59′, com Ntamack armando lindo passe até a ponta para Tolofua servir o argentino Juan Cruz Mallía, que correu para o primeiro try da partida.

A pressão caiu toda sobre as costas do La Rochelle, que precisou responder. No entanto, quem somou pontos cruciais de novo foi o Toulouse, com Ntamack arrematando penal certeiro aos 69′. O La Rochelle arrancou um penal logo na sequência e optaram pelo chute para a lateral. A aposta teve efeito e, aos 72′, o scrum-half Kerr-Barlow encontrou o espaço após a fase para o try que devolvia os amarelos à disputa. A conversão de West, todavia, bateu na trave, e seguiu obrigando o La Rochelle a marcar novo try, com 22 x 17 no marcador.

A pressão do La Rochelle veio, mas o Toulouse resistiu e ergueu a taça pela quinta vez em sua história. Jogo emocionante e tenso, coroado com um grande final.

Heineken Champions Cup – Copa Europeia de Rugby 2020-21

Final

22 17

🇫🇷Toulouse 22 x 17 La Rochelle🇫🇷, em Londres🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Árbitro: Wayne Barnes🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Toulouse

Try: Mallia

Conversão: Ntamack (1)

Penais: Ntamack (5)

15 Maxime Médard, 14 Cheslin Kolbe, 13 Juan Cruz Mallía, 12 Pita Ahki, 11 Matthis Lebel, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont (c), 8 Jerome Kaino, 7 François Cros, 6 Rynhardt Elstadt, 5 Richie Arnold, 4 Rory Arnold, 3 Charlie Faumuina, 2 Peato Mauvaka, 1 Cyril Baille;

Suplentes: 16 Guillaume Marchand, 17 Clément Castets, 18 David Ainu’u, 19 Joe Tekori, 20 Thibaud Flament, 21 Selevasio Tolofua, 22 Baptiste Germain, 23 Thomas Ramos;

La Rochelle

Try: Kerr-Barlow

Penais: West (4)

15 Brice Dulin, 14 Dillyn Leyds, 13 Geoffrey Doumayrou, 12 Levani Botia, 11 Raymond Rhule, 10 Ihaia West, 9 Tawera Kerr-Barlow, 8 Victor Vito, 7 Kevin Gourdon, 6 Grégory Alldritt, 5 Will Skelton, 4 Romain Sazy (c), 3 Uini Atonio, 2 Pierre Bourgarit, 1 Dany Priso;

Suplentes: 16 Facundo Bosch, 17 Reda Wardi, 18 Arthur Joly, 19 Thomas Lavault, 20 Wiaan Liebenberg, 21 Paul Boudehent, 22 Arthur Retiere, 23 Jules Plisson;

Campeões da Champions Cup