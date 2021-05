Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Nesse sábado, a Inglaterra viveu as semifinais de seu campeonato feminino de rugby XV, o Premier 15s, o mais profissional do mundo na categoria. Saracens e Harlequins fizeram valer seus favoritismos e asseguraram suas vagas na grande final.

As Saracens derrotaram o Loughborough Lightining – das craques Sarah Hunter e Emily Scarratt – por 28 x 24, num jogo até mais equilibrado que o previsto. Lark Davies (2 vezes) e Rhona Lloyd marcaram os tries de Loughborough no primeiro tempo, ao passo que as irmãs Poppy Cleall e Bryony Cleall (2 vezes) cravaram os tries das Saracens em 40 minutos intensos. As Cleall foram as estrelas do jogo, com Poppy abrindo marcando mais um no segundo tempo, mas Bryony Field marcou o quarto try do Lightining aos 67′ e o jogo pegou fogo no fim, com as Saracens reduzidas a 14 atletas após amarelo. Mesmo assim, o time de Londres resistiu na defesa a assegurou o triunfo.

No outro duelo, o clássico de Londres entre Harlequins e Wasps pendeu a favor das Quins, que venceram por 25 x 14. O time do bairro de Twickenham foi soberano no primeiro tempo, abrindo 15 x 00, com tries de Vickii Cornborough e Jess Breach. A atilheira Abby Dow cruzou o in-goal para as Wasps aos 50′, mas, aos 53′, Breach marcou o seu segundo, dando um banho de água fria nas Wasps. O time aurinegro ainda marcou mais um try, aos 67′, com Andrea Stock, mas a reação não se consumou.

Premier 15s – Campeonato Inglês Feminino

Semifinais

25 14

Harlequins 25 x 14 Wasps, em Londres

28 24

Saracens 28 x 24 Loughborough Lightning, em Londres

FINAL

Dia 30/05 – Saracens x Harlequins, em Gloucester