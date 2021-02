Tempo de leitura: 1 minuto

Nesta segunda-feira, o World Rugby abriu oficialmente o processo de seleção das sedes para as edições da Copa do Mundo de 2025 (feminino), 2027 (masculino), 2029 (feminino) e 2031 (masculino).

O processo de seleção das sedes terá 3 fases, com a fase de “Diálogo” começando agora. Em maio de 2021 começará a fase de “Candidatura”, com as candidaturas finais sendo apresentadas e, em fevereiro de 2022 terá início da fase de “Avaliação”, com o World Rugby fazendo a votação que escolherá as sedes em maio de 2022.

Austrália e Rússia já confirmaram que se candidatarão oficialmente aos Mundiais masculinos de 2027 e 2031, com os Estados Unidos também expressando interesse. No entanto, a novidade da semana foi a RFU (a federação inglesa) confirmando ao jornal The Guardian que está discutindo com Gales, Escócia e Irlanda uma candidatura conjunta dos quatro países para 2031. A Inglaterra recebeu a Copa do Mundo pela última vez em 2015, ao passo que Gales e Escócia receberam partidas em 2007. Já a Irlanda não recebe jogos do Mundial desde 1999 e teve candidatura derrota para o Mundial de 2023. Os quatro países foram sedes conjuntas das edições de 1991 e 1999. A próxima Copa do Mundo, em 2023, será na França.

Apenas a Austrália até o momento publicizou interesse em receber o Mundial feminino de 2025, mas mais candidaturas são esperadas. A Copa do Mundo de 2021 feminina será na Nova Zelândia, em setembro e outubro.

Sedes e campeões

Masculino

Ano Sede Final Campeão Vice campeão 3º colocado 4º colocado 1987 Nova Zelândia e Austrália Nova Zelândia 29 x 9 França Nova Zelândia França Gales Austrália 1991 Cinco Nações Austrália 12 x 6 Inglaterra Austrália Inglaterra Nova Zelândia Escócia 1995 África do Sul África do Sul 15 x 12 Nova Zelândia África do Sul Nova Zelândia França Inglaterra 1999 Cinco Nações Austrália 35 x 12 França Austrália França África do Sul Nova Zelândia 2003 Austrália Inglaterra 20 x 17 Austrália Inglaterra Austrália Nova Zelândia França 2007 França África do Sul 15 x 6 Inglaterra África do Sul Inglaterra Argentina França 2011 Nova Zelândia Nova Zelândia 8 x 7 França Nova Zelândia França Austrália Gales 2015 Inglaterra Nova Zelândia 34 x 17 Austrália Nova Zelândia Austrália África do Sul Argentina 2019 Japão África do Sul 32 x 12 Inglaterra África do Sul Inglaterra Nova Zelândia Gales 2023 França - - - - - Ranking Títulos Vices 3ºs lugares 4ºs lugares 5º a 8º lugares (Quartas de final) Nova Zelândia 3 1 3 1 1 África do Sul 3 0 2 0 2 Austrália 2 2 1 1 3 Inglaterra 1 3 0 1 3 França 0 3 1 2 3 Gales 0 0 1 2 3 Argentina 0 0 1 1 2 Escócia 0 0 0 1 6 Irlanda 0 0 0 0 7 Fiji 0 0 0 0 2 Samoa 0 0 0 0 2 Japão 0 0 0 0 1 Canadá 0 0 0 0 1

[1] Em 1991 e 1999 a Copa do Mundo foi compartilhada pelas "Cinco Nações" europeias: França, Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda. A final de 1991 foi na Inglaterra e a final de 1999 em Gales;



[2] Entre 1987 e 1995 a Copa do Mundo teve 16 participantes. Desde 1999 são 20 participantes;



[3] A África do Sul não disputou o Mundiais de 1987 e 1991 por conta do boicote internacional ao regime de segregação racial do apartheid

Feminino