Neste mês, mais uma proposta para um Mundial de Clubes de Rugby circulou na imprensa. O jornal britânico Telegraph publicou matéria sobre a possibilidade de criação de um torneio que poderia ocorrer já em 2022. A competição seria conhecida como World Club Champions Cup.

A proposta seria de contar com um torneio com 16 equipes, que jogariam em um mata-mata simples, com 4 rodadas. Seriam 8 equipes europeias e 8 do resto do mundo. Segundo a reportagem, o Mundial substituiria o mata-mata da Champions Cup europeia. Com isso, as 8 equipes europeias que avançariam ao mata-mata se somariam a 8 times do Super Rugby Trans Tasman (e, eventualmente, de outras ligas).

Os 8 classificados europeus poderiam ser os campeões dos grupos da Champions Cup somados aos campeões das três grandes ligas (PRO16, Top 14 francês e Premiership inglesa). Os times sul-africanos contariam como “europeus”, uma vez que farão parte do PRO16 e, a confirmar, da Champions Cup a partir de 2022.

A matéria não deixou claro como seria a distribuição das vagas entre as demais ligas, mas certamente incluiria-se equipes vindas do Super Rugby Trans-Tasman (a nova liga da Oceania, isto é, Austrália, Nova Zelândia e Ilhas do Pacífico). Não ficou claro se haveria espaço para equipes vindas do Campeonato Japonês, da MLR norte-americana e da SLAR sul-americana.

A World Club Champions Cup poderia ser anunciada nas próximas semanas, de acordo com a reportagem.