Nesse fim de semana, a Nations Cup viverá sua segunda rodada e já com jogos decisivos nos dois grupos. No sábado, no Grupo A, Inglaterra e Irlanda duelam em jogo que deve definir o primeiro colocado, ao passo que Gales e Geórgia jogam no desesperado do outro lado. No domingo, as atenções estarão no Grupo B para Escócia e França, que jogam pelo topo da chave, ao passo que Itália contra Fiji foi cancelado pela pandemia.

A decisão do Grupo A: Inglaterra e Irlanda

Para encarar a Irlanda, a Inglaterra, campeã do Six Nations, colocará em campo seu “melhor time possível”, de acordo com o treinador Eddie Jones. Owen Farrell será o capitão e abertura, jogando ao lado do decano Ben Youngs de 9. Os centros serão Henry Slade, indiscutível, com a 2, e o jovem Ollie Lawrence, que parece estar bem cotado com o técnico, de 13. May e Joseph são os pontas e Daly volta à camisa 15. No pack, Vunipola, Curry e Underhill formam a terceira linha que brilhou no Mundial, enquanto Itoje e Launchbury (que retorna) são os segundas linhas. Vunipola, George e Sinckler são os pilares titulares, também de sucesso no Mundial.

Já o time irlandês, do técnico inglês Andy Farrell, terá novidades. Sem Sexton, lesionado, o abertura será Ross Byrne, que ganha chance de ouro para jogar ao lado de Gisbson-Park, seu parceiro de Leinster, o qual ganhou a vaga de 9 de Murray. Stockdale perdeu a titularidade também, com Farrell apostando em, Keenan como fullback, ao passo que Earls fará dupla de pontas com Lowe. Chris Farrell foi preferido como segundo centro pelas lesões de Ringrose e de Henshaw, ao passo que Bundee Aki será o 12 indiscutível.

No pack do Trevo, Doris é o novo dono da camisa 8, com Stander indo para a camisa 6. O’Mahony é titular com a 7 e o teste dessa nova composição da terceira linha será muito interessante do lado dos verdes, pelo tamanho do desafio que impõe a Inglaterra. James Ryan será o capitão e terá a parceria na segunda linha de Roux, ao passo que a primeira linha será composta por Porter, Kelleher e Healy.

De um lado, uma Inglaterra montada e pronta para voar, ao passo que do outro estará uma Irlanda com muitas questões a responder. O favoritismo é inglês. Uma vitória irlandesa daria muito o que falar.

Gales com a corda no pescoço contra a sonhadora Geórgia

Gales vive no inferno no momento, com 6 derrotas seguidas em 7 jogos sob o comando do treinador Wayne Pivac, que ainda não encontrou um jeito satisfatório para seu time jogar depois da saída do treinador Warren Gatland, que levou Gales às semifinais do Mundial de 2019. Pivac está com a corda do pescoço e uma derrota inédita contra a Geórgia seria trágica e poderia lhe custar o emprego. Ainda assim, o comandante optou por um elenco “reserva”.

Serão muitas novidades no time galês, com nada menos que 3 debutantes no time titular: o asa James Botham, o scrum-half Kiern Hardy e o centro Johnny Williams. Justin Tipuric será o capitão e jogará com uma terceira linah que tem o retorno de Wainwright e uma segunda linha com Seb Davies voltando a ganhar uma chance no posto de Alun Wyn Jones, que descansará. Callum Sheedy terá a chance como abertura da equipe, que ainda terá McNicholl e Ress-Zammit ganhando espaço nas pontas e Liam Williams sendo a referência com a camisa 15.

Para a sorte de Gales, a Geórgia vive também muitas dúvidas, com o técnico interino georgiano Levan Maisashvili. Os Lelos georgianos perderam por 40 x 00 para a Inglaterra e vivem um momento abaixo do que nos anos anteriores – ironicamente, justo quando ganharam a oportunidade de enfrentar os britânicos. Com isso, poucos esperam uma surpresa do lado visitante. Lobzhanidze recuperou a camisa 9 dos Lelos para fazer dupla com o abertura Abzhandadze (ambos jovens promissores do Brive, do Top 14 francês, mas que seguem liderando uma linha sem estrelas, de poucos recursos) , ao passo que a terceira linha terá de volta Giorgadze (Brive) com Gorgadze (Bordeaux) e Saginadze. O veterano hooker Bregvadze é outro retorno importante para jogar com Gigashvili (Toulon) e Nariashvili (Montpellier) na primeira linha.

França engasgada com a Escócia: duelo pela ponta do Grupo B

França e Escócia ainda não revelaram seus XVs titulares, mas há muita expectativa para o confronto. A Escócia jogará em casa e vem embalada e confiante, sobretudo por ter sido a carrasca da França no Six Nations. Foi por conta da vitória escocesa por 28 x 17 que os franceses não foram campeões. Porém, a Escócia lamentou a perda de seu brilhante abertura Finn Russell por lesão. Já a França também está embalada e também perdeu o genial Romain Ntamack, seu abertura, por lesão.

Dia 21/11 – 12h00 – Inglaterra x Irlanda, em Dublin – ESPN AO VIVO

Árbitro: Pascal Gaüzère (França)

Histórico: 136 jogos, 79 vitórias da Inglaterra, 49 vitórias da Irlanda e 8 empates. Último jogo: Inglaterra 24 x 12 Irlanda, em 2020 (Six Nations);

Inglaterra: 15 Elliot Daly, 14 Jonathan Joseph, 13 Ollie Lawrence, 12 Henry Slade, 11 Jonny May, 10 Owen Farrell (c), 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Sam Underhill, 6 Tom Curry, 5 Joe Launchbury, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Mako Vunipola;

Suplentes: 16 Tom Dunn, 17 Ellis Genge, 18 Will Stuart, 19 Jonny Hill, 20 Ben Earl, 21 Dan Robson, 22 George Ford, 23 Max Malins;

Irlanda: 15 Hugo Keenan, 14 Keith Earls, 13 Chris Farrell, 12 Bundee Aki, 11 James Lowe, 10 Ross Byrne, 9 Jamison Gibson-Park, 8 Caelan Doris, 7 Peter O’Mahony, 6 CJ Stander, 5 James Ryan (c), 4 Quinn Roux, 3 Andrew Porter, 2 Ronan Kelleher, 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 Rob Herring, 17 Ed Byrne, 18 Finlay Bealham, 19 Iain Henderson, 20 Will Connors, 21 Conor Murray, 22 Billy Burns, 23 Jacob Stockdale;

Dia 21/11 – 14h15 – Gales x Geórgia, em Llanelli – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra)

Histórico: 2 jogos e 2 vitórias de Gales. Último jogo: Gales 43 x 14 Geórgia, em 2019 (Copa do Mundo);

Gales: 15 Liam Williams, 14 Johnny McNicholl, 13 Nick Tompkins, 12 Johnny Williams, 11 Louis Rees-Zammit, 10 Callum Sheedy, 9 Kieran Hardy, 8 Aaron Wainwright, 7 Justin Tipuric (c), 6 James Botham, 5 Seb Davies, 4 Jake Ball, 3 Samson Lee, 2 Elliot Dee, 1 Wyn Jones;

Suplentes: 16 Sam Parry, 17 Nicky Smith, 18 Leon Brown, 19 Cory Hill, 20 James Davies, 21 Rhys Webb, 22 Ioan Lloyd, 23 Jonah Holmes;

Geórgia: 15 Lasha Khmaladze, 14 Akaki Tabutsadze, 13 Giorgi Kveseladze, 12 Merab Sharikadze (c), 11 Sandro Todua, 10 Tedo Abzhandadze, 9 Vasil Lobzhanidze, 8 Beka Gorgadze, 7 Beka Saginadze, 6 Otar Giorgadze, 5 Kote Mikautadze, 4 Grigor Kerdikoshvili, 3 Beka Gigashvili, 2 Jaba Bregvadze, 1 Mikheil Nariashvili;

Suplentes: 16 Giorgi Chkoidze, 17 Guram Gogichashvili, 18 Lexo Kaulashvili, 19 Lasha Jaiani, 20 Giorgi Tkhilaishvili, 21 Gela Aprasidze, 22 Demur Tapladze, 23 Tamaz Mchedlidze;

Dia 22/11 – 12h00 – Escócia x França, em Edimburgo – TV5 / ESPN AO VIVO

Árbitro: Wayne Barnes (Inglaterra)

Histórico: 96 jogos, 55 vitórias da França, 38 vitórias da Escócia e 3 empates. Último jogo: Escócia 28 x 17 França, em 2020 (Six Nations);

Escócia: em breve

França: em breve

Seleção J P Grupo A Inglaterra 1 5 Irlanda 1 4 Gales 1 0 Geórgia 1 0 Grupo B França 1 5 Escócia 1 5 Itália 1 0 Fiji 1 0

- FINAIS: 1º colocado x 1º colocado, 2º colocado x 2º colocado, 3º colocado x 3º colocado, 4º colocado x 4º colocado;