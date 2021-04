Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Neste fim de semana, a Major League Rugby norte-americana contou com apenas quatro jogos sendo realizados.

O New England Free Jacks subiu para a zona de classificação às semifinais na Conferência Leste ao vencer um jogo apertado contra Utah Warriors por 22 x 21, com o Dougie Fife, ex seleção da Escócia, marcando um dos tries dos Free Jacks.



O Atlanta também triunfou na Conferência Leste, batendo o forte San Diego Legion, de Santiago González Iglesias e Cecil Afrika, por 41 x 22. Jogaço de 4 tries a 3 para Atlanta, com Mark O’Keeffe marcando 2 tries. Chris Robshaw foi desfalque do lado do Legion.

Os canadenses do Toronto Arrows venceram a primeira, com 40 x 19 fora de casa sobre o Old Glory DC, de Washington. Os uruguaios Manuel Diana e Gastón Mieres marcaram tries para os Arrows, que cruzaram o in-goal 5 vezes.



No único duelo entre dois times da Conferência Oeste, o Austin Gilgronis venceu bem o clássico do Texas contra o Houston Saber Cats por 26 x 00. Mason Koch marcou 2 tries para o time da capital do estado.

Major League Rugby – Liga Profissional Norte-Americana

Austin 26 x 00 Houston

New England 22 x 21 Utah

DC 19 x 40 Toronto

Atlanta 41 x 22 San Diego