A New Zealand Rugby, a federação da Nova Zelândia, confirmou que em 2021 o país voltará a ter como competição principal o Super Rugby Aotearoa, a competição entre suas cinco super franquias – Blues, Chiefs, Hurricanes, Crusaders e Highlanders.

Ao contrário do esperado, a competição não terá a inclusão de uma sexta equipe, mas deverá ganhar formato novo, com a inclusão de uma grande final entre os dois melhores times da temporada regular. Em 2020, o Super Rugby Aotearoa foi disputado em pontos corridos, sem mata-mata, com o Crusaders se sagrando campeão.

Para 2022, no entanto, a NZR espera expandir a liga, mantendo claro seu desejo por um time das ilhas do Pacífico ou mesmo da Ásia.

E a Austrália?

Para 2021, a Austrália deverá voltar a ter seu Super Rugby AU, mas os detalhes de como seria a temporada ainda não foram confirmados.

Apesar das relações entre Austrália e Nova Zelândia viverem seu pior momento na história, segunda a própria Rugby Australia (a federação australiana), ainda poderá haver espaço em 2021 para cooperação.

Se uma liga entre os dois países não deverá acontecer em 2021, ainda poderá ser criada alguma competição envolvendo as franquias dos dois países ao final do Super Rugby Aotearoa (e do Super Rugby AU), segundo a NZR.

Fim do Super Rugby transcontinental confirmado

Com o anúncio da intenção da África do Sul de ter seus times disputando o PRO14, a NZR publicou uma nota confirmando que aceita a decisão sul-africana, o que sacramenta o fim oficial do velho Super Rugby disputada entre Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e Argentina.

Desconforto com o Rugby Championship

Para agravar as relações entre australianos e neozelandeses, as datas escolhidas para o Rugby Championship de 2020 revoltaram os neozelandeses, que esperavam que o torneio fosse encerrado no dia 05 de dezembro. No entanto, a última rodada será no dia 12 e isso significará que os jogadores dos All Blacks não passarão o natal com suas famílias. O motivo é que o torneio será na Austrália e o governo da Nova Zelândia impõe 14 dias de quarentena a viajantes que chegaram do exterior, o que significa que os atletas não poderiam se juntar às suas famílias antes do 27, caso viajem de volta para o país no dia 13.