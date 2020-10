Tempo de leitura: 1 minuto

A grande final da Heineken Champions Cup europeia será no dia 17 de outubro entre Exeter Chiefs, da Inglaterra, e Racing, da França. O jogo está se aproximando e as preocupações do lado francês também. O Racing confirmou ter 9 casos de COVID-19 dentro do clube, o que acaba de causar o adiamento de seu jogo pelo Top 14 francês contra o La Rochelle, que seria nesse sábado.

O Racing não confirmou as identidades de quem está doente, mas a preocupação de que o time fique severamente desfalcado para a final europeia é grande.

Nonu no Toulon

Ainda na França, a notícia positiva da semana é a volta do neozelandês Ma’a Nonu, de 38 anos, ao Toulon. O atleta deixou o clube em 2018, teve passagem pelo Blues, da Nova Zelândia, e pelo San Diego Legion, dos EUA, e agora decidiu jogar uma temporada novamente no Top 14. Nonu é centro bicampeão do mundo pelos All Blacks, com 103 jogos por seu país.

Semifinais do Top 14 em Lille

O Top 14 ainda confirmou que as semifinais da temporada 2020-21 serão jogadas na cidade de Lille, no norte do país, no Stade Pierre-Mauroy, com capacidade para 50 mil torcedores. Os jogos serão no fim de semana do dia 19 de junho. A grande final será no dia 26, em Paris.