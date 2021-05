Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Onze jogos e onze vitórias. O Penrith Panthers vai dominando por completo a NRL, o Campeonato Australiano de Rugby League (o rugby de 13 atletas).



Os Panthers simplesmente atropelaram o quarto colocado South Sydney Rabbitohs por 56 x 12. O jogo foi na pequena cidade de Dubbo, para promover a liga em cidades menores, e quem deu show foi Matt Burton, com hat-trick (3 tries). Nathan Clearly, o craque dos Panthers, também brilhou com 2 tries.

Na perseguição aos Panthers, o Melbourne Storm venceu, mas o Sydney Roosters e o Parramatta Eels tropeçaram. O Storm fez 34 x 10 fora de casa sobre o Canberra Raiders, com Asofa-Solomona marcando 2 tries cruciais, ao passo que os Roosters caíram em casa diante do vice lanterna Brisbane Broncos por 34 x 16 (em dia que Collin Meads brilhou com hat-trick pelos Broncos) e os Eels foram atropelados pelo ascendente Manly Sea Eagles por 28 x 06 (com Brad Parker e Reuben Garrick sendo decisivos).

Nos demais jogos, destaques para as vitórias do New Zealand Warriors no aperto sobre o Wests Tigers, 30 x 26 (com try decisivo do fijiano de origem chilena Marcelo Montoya, aos 77′), e do Gold Coast Titans, que voltou ao G8, sobre o lanterna Canterbury Bulldogs, por 30 x 20 (com try crucial de Alexander Brimson, aos 77′ também). Já o St. George Illawarra Dragons tropeçou em dérbi contra o Cronulla Sharks no tempo extra, 13 x 12 (com Chad Townsend chutando o drop goal da vitória dos Sharks), ao passo que o North Queensland Cowboys conquistou precioso triunfo sobre o Newcastle Knights, 36 x 20 (com hat-trick de Murray Taulagi).

St. Helens Saints caem e Wigan Warriors lideram a Super League europeia

Na Inglaterra, a Super League viu a queda de um de seus líderes que estavam invictos, o St. Helens Saints, que foi derrotado na França pelo Catalans Dragons, único clube francês na liga inglesa: 20 x 16. O resultado permitiu que o Wigan Warriors se confirmasse como o líder isolado e único invicto da competição, após vitória sobre o Saldford Red Devils por 17 x 16, graças a um drop goal aos 78′.







NRL – National Rugby League – Campeonato Australiano de Rugby League

Cowboys 36 x 20 Knights

Warriors 30 x 26 Wests Tigers

Sharks 13 x 12 Dragons

Titans 30 x 20 Bulldogs

Roosters 16 x 34 Broncos

Raiders 10 x 34 Storm

Rabbitohs 12 x 56 Panthers

Eels 06 x 28 Sea Eagles

Clube Cidade Jogos Pontos Penrith Panthers Sydney 11 22 Melbourne Storm Melbourne 11 18 Parramatta Eels Sydney 11 18 South Sydney Rabbitohs Sydney 11 16 Sydney Roosters Sydney 11 14 Manly-Warringah Sea Eagles Sydney 11 12 St. George Illawarra Dragons Wollongong/Sydney 11 10 Gold Coast Titans Gold Coast 11 10 New Zealand Warriors Auckland (Nova Zelândia) 11 10 North Queensland Cowboys Townsville 11 10 Canberra Raiders Canberra 11 8 Newcastle Knights Newcastle 11 8 Cronulla-Sutherland Sharks Sydney 11 6 Wests Tigers Sydney 11 6 Brisbane Broncos Brisbane 11 6 Canterbury-Bankstown Bulldogs Sydney 11 2

- Vitória = 2 pontos;

- Empate = 1 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- 1º ao 8º lugares = classificação às Quartas de Final (1º ao 4º vão ao Qualificatório, valendo vaga na Semifinal, e 5º ao 8º jogam pelo Eliminatório, que vale vaga nas Repescagens contra os perdedores do Qualificatório)

Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Salford Red Devils 16 x 17 Wigan Warriors

Warrington Wolves 38 x 14 Castleford Tigers

Catalans Dragons 20 x 16 St Helens Saints

Leigh Centurions 06 x 44 Huddersfield Giants

Wakefield Wildcats 28 x 12 Hull KR

Leeds Rhinos 12 x 18 Hull FC

Clubes Cidade Jogos Pontos Wigan Warriors Wigan 7 14 St. Helens Saints St. Helens 7 12 Catalans Dragons Perpignan (França) 7 12 Warrington Wolves Warrington 7 9 Hull FC Kingston-upon-Hull 7 9 Castleford Tigers Castleford 7 8 Huddersfield Giants Huddersfield 7 6 Hull Kingston Rovers Kingston-upon-Hull 7 6 Leeds Rhinos Leeds 7 4 Wakefield Trinity Wildcats Wakefield 7 2 Salford Red Devils Salford 7 2 Leigh Centurions Leigh 7 0

Vitória = 2 pontos;

Empate = 1 ponto;

Derrota = 0 pontos;



- 1º e 2º colocados = semifinais;

- 3º ao 6º colocados = repescagens para as semifinais;

- 12º colocado = rebaixamento

O que é o Rugby League

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?