Comunicado do Pasteur Athlétique Club:

—

“Convocação de Assembleia Geral Ordinária do Pasteur Athlétique Club

Ficam os senhores sócios do Pasteur Athlétique Club, inscrito no CNPJ sob o nº 47.468.210/0001-72, convocados a comparecer à reunião da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 08/12/2020, virtualmente, às 17h em primeira convocação, conforme artigo 20 do Estatuto em vigor.

Não havendo quórum suficiente, a Assembleia será realizada em segunda convocação, com qualquer quórum, às 17h30.

O link para o acesso à sala será enviado para o endereço eletrônico de cada sócio.

Pauta: Eleição dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e presidente do clube para o mandato 2021-2024.

São Paulo, 19 de dezembro de 2020

Claudio Toledo Franceschini”

