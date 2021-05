Tempo de leitura: 4 minutos

Nesse sábado, 18h, conheceremos o grande campeão da SLAR, a liga profissional sul-americana. Em Montevidéu, os uruguaios do Peñarol recebem os argentinos invictos dos Jaguares XV. Os dois melhores times até aqui em colisão na grande final da competição.

Sábado, 18h, tem a final da @SLARugby entre 🇦🇷Jaguares e Peñarol🇺🇾. Quem vencerá? #RugbyNaESPN — Portal do Rugby (@portaldorugby) May 12, 2021



As duas partidas entre Peñarol e Jaguares terminaram com vitória argentinas de placares semelhantes: 46 x 17 e 50 x 18. Ninguém duvida, portanto, que o favoritismo é amplo para os Jaguares, invictos até o momento. Os argentinos dominam todas as estatísticas da SLAR, tendo marcado impressionantes 85 tries ao longo de 10 partidas disputadas. Ou seja, mais de 8 tries por jogo de média – o que soa a recorde mundial num campeonato profissional.

Con estos números llegan los finalistas 📉📊📈@JaguaresARG 🆚 @CAP__Rugby 📆 Sábado 15/05

🕜 18.00hs

📺 ESPN 3 y ESPN Play – ESPN App 🇧🇷#PasiónSinLímites#SLAR2021 pic.twitter.com/jNGWzHY5Ji — SUPERLIGA AMERICANA DE RUGBY (@SLARugby) May 14, 2021

O Peñarol, do técnico argentino Pablo Bouza (ex assistente de Hourcade nos Pumas), não contará com Rodrigo Silva, líder da liga em offloads, mas terá a base do elenco que vinha sendo titular nas partidas mais importantes. Os argentinos Nogués e Roger formam uma dupla de 9 e 10 poderosa, com o capitão Vilaseca formando uma linha sólida com os excelente Freitas e Favaro. No entanto, a tônica do Peñarol até aqui foi a qualidade de seu pack, que será crucial para derrotar os Jaguares. O time que mais chegou perto de surpreender os argentinos foi o Olimpia, que focou no jogo de contato e em desacelerar o jogo. O Peñarol provou grande qualidade nos scrums e mauls e provavelmente buscará a mesma estratégia, apostando numa poderosa terceira linha de Roura, Ardao e Civetta e no poderio de sua primeira linha de Echeverría, Pujadas e Arbelo. Apenas o lateral uruguaio balançou ao longo da SLAR.

- Continua depois da publicidade -

No entanto, é fato que Jaguares, do técnico Ignacio Fernández Lobbe, são superiores em todos os aspectos do jogo. O elenco formado é quase força máxima, com poucos desfalques. O super artilheiro Sebastián Cancelliere jogará seu último jogo pelos Jaguares antes de se mudar para o Glasgow, da Escócia, mas não terá a parceria com seu irmão Martín, cortado da partida. Ainda assim, os argentinos têm uma linha brilhante, com Ezcurra, com a camisa 9, liderando a equipe. Albornoz ganhou a 10 titular e municiará uma linha com craques do calibre de Cubilla e Daireaux (vice líder de offloads da liga). No pack, os Jaguares escalaram o Gorrissen, Bavaro e González que formam uma terceira linha de classe mundial.

Alguma chance do Peñarol vencer? Muito pouca. Mas, a final vale ser assistida, com toda certeza.

15/05 – 18h00 – 🇺🇾Peñarol x Jaguares🇦🇷, em Montevidéu🇺🇾 – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Damian Schneider🇦🇷 | Assistentes: Francisco González🇺🇾 e Nehuen Jauri Rivero🇦🇷 | TMO: Alejandro Longres🇺🇾

Peñarol: 15 Baltazar Amaya🇺🇾, 14 Juan Manuel Alonso🇺🇾, 13 Tomás Inciarte🇺🇾, 12 André Vilaseca🇺🇾 (c), 11 Nicolás Freitas🇺🇾, 10 Martin Roger🇦🇷, 9 Manuel Nogués🇦🇷, 8 Conrado Roura🇦🇷, 7 Santiago Civetta🇺🇾, 6 Manuel Ardao🇺🇾, 5 Nahuel Milán🇦🇷, 4 Felipe Aliaga🇺🇾, 3 Diego Arbelo🇺🇾, 2 Guillermo Pujadas🇺🇾, 1 Juan Echeverría🇺🇾;

Suplentes: 16 Facundo Gattas🇺🇾, 17 Facundo Pomponio🇦🇷, 18 Matias Benitez🇺🇾, 19 Eric Dosantos🇺🇾, 20 Juan Marcos Chamyan🇺🇾, 21 Carlos Deus de Amorim🇺🇾, 22 Felipe Arcos Perez🇺🇾, 23 Jose Iruleguy🇺🇾;

Jaguares XV: 15 Juan Bautista Daireaux🇦🇷, 14 Sebastián Cancelliere🇦🇷, 13 Agustín Segura🇦🇷, 12 Juan Pablo Castro🇦🇷, 11 Tomás Cubilla🇦🇷, 10 Tomás Albornoz🇦🇷, 9 Felipe Ezcurra🇦🇷 (c), 8 Francisco Gorrissen🇦🇷, 7 Juan Martín González🇦🇷, 6 Lautaro Bavaro🇦🇷, 5 Franco Molina🇦🇷, 4 Federico Gutiérrez🇦🇷, 3 Juan Pablo Zeiss🇦🇷, 2 Martín Vaca🇦🇷, 1 Federico Wegrzyn🇦🇷;

Suplentes: 16 Ignacio Ruiz🇦🇷, 17 Francisco Minervino🇦🇷, 18 Joel Sclavi🇦🇷, 19 Tomás Bernasconi🇦🇷, 20 Joaquín Oviedo🇦🇷, 21 Teo Castiglioni🇦🇷, 22 Martín Elías🇦🇷, 23 Gerónimo Prisciantelli🇦🇷;