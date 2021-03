Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Nesta quinta-feira, Peñarol, do Uruguai, e Cafeteros, da Colômbia, abriram a 3ª rodada da SLAR, a liga profissional sul-americana, em Valparaíso, no Chile. O Peñarol dominou o duelo de ponta a ponta, venceu por 45 x 03 e manteve a invencibilidade e a liderança da competição.



O jogo até começou promissor para o time colombiano com penal arrematado pelo abertura Nicolás Roger. Porém, logo na sequência, os uruguaios responderam com 2 tries, com Inciarte e Ardao. A reação fulminante e o domínio dos Carboneros foi logo premiada com o terceiro try aos 20′, com Benítez. Os Cafeteros até conseguiram equilibrar as ações até o intervalo, levando o jogo ao intervalo em desvantagem de 21 x 03.

Certo equilíbrio foi mantido na primeira metade do segundo tempo, com a imposição do Peñarol sendo prejudicada por cartão amarelo aos 53′. Os Cafeteros, no entanto, não foram capazes de somarem pontos e, aos 60′, finalmente o Peñarol começou a liquidar o duelo de vez, com Gattas marcando try em maul.

O rendimento físico dos Cafeteros caiu na reta final e a porta se abriu. O Peñarol marcou mais dois tries com sua linha funcionando muito bem, primeiro com try do ponta Viñals e depois com o scrum-half Nogués, enxergando o espaço após o ruck para dar números. Já com o tempo esgotado, Viñals recebeu passe longo na ponta para marcar o último try, dando números finais à peleja: 45 x 03.

O Peñarol enfrentará na terça-feira o Selknam, do Chile, em jogo bastante aguardado, ao passo que os Cafeteros serão os oponente dos Cobras brasileiros.

Árbitro: Damián Schneider🇦🇷 / Assistentes: Cauã Ricardo🇧🇷 e Adrián Bogado🇵🇾 / TMO: Ignácio Calle🇨🇱;

Peñarol

Tries: Viñals (2), Inciarte, Ardao, Benítez, Gattas e Nogués

Conversões: Roger (3) e Favaro (2)

15 Rodrigo Silva🇺🇾, 14 Federico Favaro🇺🇾, 13 Tomás Inciarte🇺🇾, 12 Nicolás Freitas🇺🇾 (c), 11 Mateo Viñals🇺🇾, 10 Martín Roger🇦🇷, 9 Santiago Álvarez🇺🇾, 8 Conrado Roura🇦🇷, 7 Eric Dosantos🇺🇾, 6 Manuel Ardao🇺🇾, 5 Nahuel Milán🇦🇷, 4 Felipe Aliaga🇺🇾, 3 Diego Arbelo🇺🇾, 2 Ezequiel Ramos🇺🇾, 1 Matías Benítez🇺🇾;

Suplentes: 16 Facundo Gattas🇺🇾, 17 Facundo Pomponio🇦🇷, 18 Mateo Perillo🇺🇾, 19 Carlos Deus de Amorim🇺🇾, 20 Lucas Bianchi🇺🇾, 21 Manuel Nogués🇦🇷, 22 Andrés Vilaseca🇺🇾, 23 Baltazar Amaya🇺🇾;

Cafeteros

Penal: Roger (1)

15 Facundo Ferrario🇦🇷, 14 Jhon Arley Urrutia🇨🇴, 13 Tomas Javier García🇦🇷, 12 Cristian Rodallegas🇨🇴, 11 Alejandro Navarro🇨🇴, 10 Nicolás Roger🇦🇷, 9 Gonzalo García🇦🇷, 8 Gerson Ortíz🇨🇴, 7 Felipe Puertas🇦🇷, 6 Diver Ceballos🇨🇴, 5 Ramiro Tallone Naddaf🇦🇷, 4 Lautaro Simes🇦🇷, 3 Diego Posada🇨🇴, 2 Agustín Acosta🇦🇷, 1 Javier Corvalán🇦🇷;

Suplentes: 16 Jorge Álvarez🇨🇴, 17 Yani Perez🇨🇴, 18 Brayhan Pérez🇨🇴, 19 John Álvarez🇨🇴, 20 Sebastián Zapata🇨🇴, 21 Julían Navarro🇨🇴, 22 Jhojan Ortíz🇨🇴, 23 Andres Álvarez🇨🇴;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Peñarol Uruguai 14 3 3 0 0 2 0 118 38 80 Selknam Chile 9 2 2 0 0 1 0 64 28 36 Jaguares XV Argentina 5 1 1 0 0 1 0 71 28 43 Cobras Brasil 1 1 0 0 1 1 0 24 33 -9 Cafeteros Colômbia 1 3 0 0 3 1 0 43 151 -108 Olimpia Paraguai 0 2 0 0 2 0 0 27 69 -42

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;