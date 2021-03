Tempo de leitura: 4 minutos

Nesse fim de semana, a Europa terá mais uma grande jornada de Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. No sábado, tem o clássico ibérico entre Portugal e Espanha, em Lisboa, com ambos precisando de todo modo da vitória. No domingo, tem o clássico mais tradicional da competição, Geórgia contra Romênia, valendo a Copa Antim (o troféu anual entre os dois países). Os dois jogos estarão ao vivo na rugbyeurope.tv, com o jogo de Portugal ainda disponível com narração portuguesa na rugbytv.pt.

Tanto Portugal como Espanha chegam ao duelo após derrotas dolorosas contra a Romênia, em jogos nos quais ambos poderiam ter vencido. Para Portugal, a situação é mais de vida ou morte, pois a derrota contra os romenos foi em casa. Portugal não vence a Espanha desde 2012, com um empate em 2013 e derrotas em 2014, 2015, 2016 e 2021. Os dois países se valem de categorias de base competentes somadas à vinda de atletas baseados na França.

A Romênia vem fazendo uma sólida campanha de reerguimento em 2021, após terminar a edição 2020 no penúltimo lugar. Após vitórias sobre Portugal e Espanha, o sabor na Romênia é de, por ora, missão cumprida. O jogo da vez contra a Geórgia foi por muito tempo o grande clássico do “Six Nations B”, com a Romênia tendo sido o último time a bater a Geórgia – em casa, 8 x 7 em 2017. No entanto, os romenos não vencem os georgianos em Tbilisi desde 2003. A Geórgia é a potência dominante e está invicta na competição. O favoritismo é total do lado dos Lelos, que contam com um pack fortíssimo, de atletas baseados no rugby inglês e francês – intercâmbio do qual a Romênia vem recentemente carecendo.

Bélgica e Países Baixos no dia 29 de maio

Foi ainda confirmado que o duelo entre Bélgica e Países Baixos (Holanda), que define quem será o sexto participante do Rugby Europe Championship 2021 e quem dará já adeus ao sonho de Mundial, ocorrerá no dia 29 de maio. A participação belga era dúvida, por contra de protocolos sanitários, mas está confirmada.

*Horários de Brasília

27/03 – 12h00 – Portugal x Espanha, em Lisboa – RugbyTV.pt e Rugby Europe TV AO VIVO

Árbitro: Ludovic Cayre (França)

Histórico: 40 jogos, 28 vitórias da Espanha, 10 vitórias de Portugal e 2 empates. Último jogo: Espanha 25 x 11 Portugal, em 2021 (Rugby Europe Championship);

28/03 – 08h00 – Geórgia x Romênia, em Tbilisi – Antim Cup – Rugby Europe TV AO VIVO

Árbitro: Paulo Duarte (Portugal)

Histórico: 24 jogos, 14 vitórias da Geórgia, 9 vitórias da Romênia e 1 empate. Último jogo: Geórgia 41 x 13 Romênia, em 2020 (Rugby Europe Championship);

Seleção Jogos Pontos Geórgia 3 14 Romênia 3 9 Rússia 2 4 Espanha 2 2 Portugal 2 1 Bélgica/Países Baixos* 0 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



*Bélgica e Países Baixos ainda definirão quem disputará a competição;

- 2 primeiros colocados após 2021-2022 se classificam à Copa do Mundo de 2023;

- 3º colocado após 2021-2022 se classifica à Repescagem Mundial por vaga na Copa do Mundo de 2023;