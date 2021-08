Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Campeonato Italiano conheceu seus dois finalistas. E a final será o grande clássico do país entre os vizinhos do Vêneto, Rovigo e Petrarca Padova.

O Petrarca foi o melhor time da primeira fase da competição e havia vencido fora de casa no jogo de ida o Valorugby Emilia, do brasileiro Matteo Dell’Acqua. No entanto, o Valorugby foi a Padova nesse sábado e deu muito trabalho, vencendo o duelo por 24 x 23. Porém, pelo placar agregado, a classificação foi do Petrarca, 50 x 40. O primeiro tempo terminou em apenas 3 x 0 para Petrarca, que ainda chegou a abrir 23 x 10 no segundo tempo. No fim, o Valorugby marcou 2 tries, mas sem tempo para buscar os 10 finais.



No outro jogo, o Calvisano havia largado na frente contra o Rovigo (31 x 22), mas o time do Vêneto conseguiu uma heroica classificação ao vencer por 17 x 03 e garantir um placar agregado de 39 x 37. A classificação foi dramática, com o try da vitória do Rovigo saindo apenas com o tempo esgotado em try de Greeff.



Peroni TOP10 – Campeonato Italiano



Semifinais – jogos de volta

(ida e volta)

Petrarca 23 x 24 Valorugby, em Padova (Agregado: Valorugby 40 x 50 Petrarca)

Rovigo 17 x 06 Calvisano, em Rovigo (Agregado: Calvisano 37 x 39 Rovigo)

Final – jogo único

Dia 02/06 – Petrarca vs Rovigo