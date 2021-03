Tempo de leitura: 2 minutos

Tem mais Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 na Europa nesse fim de semana – com transmissões ao vivo da Rugby Europe TV . É a segunda rodada do Rugby Europe Championship 2021 que está chegando.

Quem vencerá pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 nesse fim de semana? Sábado 10h00 tem 🇵🇹Portugal x Romênia🇷🇴 e domingo 08h45 🇪🇸Espanha x Geórgia🇬🇪, ao vivo na https://t.co/UiFivlI3CT — Portal do Rugby (@portaldorugby) March 11, 2021



No sábado, Portugal receberá a Romênia, num jogo muito aguardado, porque provará – ou não – a evolução dos Lobos. Portugal fez jogo duro contra a Geórgia, apesar de derrota na semana passada, ao passo que a Romênia caiu diante da Rússia, sem conseguir se impor fisicamente sobre o oponente. O jogo em Lisboa terá fortalezas bem definidas: uma linha portuguesa muito talentosa versus um pack forte romeno, porém em evidente declínio. Apesar dos romenos terem melhor ranking, Portugal venceu o duelo de 2020 (22 x 11) e é favorito nesse sábado.

No domingo, a Espanha estreia na competição recebendo a favorita Geórgia. Os georgianos não fizeram bom primeiro tempo contra os portugueses na última semana, mas souberam se impor no segundo tempo. Contra a Espanha, a história de um primeiro tempo complicado deve se repetir e os Leões terão a missão de provarem com um jogo sólido que podem finalmente voltar ao Mundial. As Eliminatórias estão apenas começando, mas uma primeira impressão importa muito. No entanto, a Espanha não vence a Geórgia desde 2012 – um tabu complicado de ser quebrado.

*Horários de Brasília

13/03 – 10h00 – Portugal x Romênia, em Lisboa – Rugby Europe TV AO VIVO

Árbitro: Luc Ramos (França)

Histórico: 25 jogos, 21 vitórias da Romênia e 4 vitórias de Portugal. Último jogo: Portugal 22 x 11 Romênia, em 2020 (Rugby Europe Championship);

14/03 – 08h45 – Espanha x Geórgia, em Madri – Rugby Europe TV AO VIVO

Árbitro: Pierre Brousset (França)

Histórico: 21 jogos, 17 vitórias da Geórgia, 3 vitórias da Espanha e 1 empate. Último jogo: Espanha 10 x 23 Geórgia, em 2020 (Rugby Europe Championship);

Seleção Jogos Pontos Geórgia 1 5 Rússia 1 4 Romênia 1 1 Espanha 0 0 Bélgica/Países Baixos* 0 0 Portugal 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



*Bélgica e Países Baixos ainda definirão quem disputará a competição;

- 2 primeiros colocados após 2021-2022 se classificam à Copa do Mundo de 2023;

- 3º colocado após 2021-2022 se classifica à Repescagem Mundial por vaga na Copa do Mundo de 2023;