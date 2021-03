Tempo de leitura: 7 minutos

O Six Nations retorna nesse fim de semana para sua reta final. A quarta rodada vem aí com grandes jogos na ESPN.

O líder Gales abre a rodada visitando a lanterna Itália no sábado, ao passo que o dia se encerra com o maior clássico europeu, Le Crunch, isto é, Inglaterra contra França. A Inglaterra, atual campeã, já sofreu duas derrotas e está pressionada, enquanto a França segue invicta e com um jogo a menos, voltando a campo após surto de COVID-19. Já no domingo a rodada se encerra com jogo de vida ou morte entre Escócia e Irlanda, o clássico celta.

Le Crunch!

O clássico entre Inglaterra e França promete muito. Em 2020, a Inglaterra caiu contra a França no Six Nations, mas deu o troco vencendo o duelo na Nations Cup. No entanto, o time francês da final da Nations Cup era declaradamente o reserva e, mesmo assim, os ingleses só venceram na prorrogação.

Após desempenho ruim em 2021, Eddie Jones tirou o fullback Elliot Daly e deu chance a Max Malins, destaque do Bristol Bears, naquela que é a principal alteração com relação ao time derrotado por Gales na rodada passada. As outras duas mudanças estão no pack, com as entradas do segunda linha Charlie Ewels e do hooker Luke Cowan-Dickie.

Já a França, que segue invicta, celebra os retornos do centro Vakatawa e do abertura Ntamack, que estavam lesionados. Ntamack começará no banco de reservas, uma vez que Jalibert vem muito bem com a camisa 10, fazendo dupla com o craque Antoine Dupont (chamado pelo inglês Ben Youngs de “o melhor 9 do mundo”), recuperado da COVID-19. Com Vincent e Villiére lesionados, Vakatawa recupera a camisa 13 e Teddy Thomas volta à ponta, para fazerem duplas, respectivamente, com Fickou e Penaud. No pack, Cretin voltou a ser o camisa 6 titular e terá a companhia do capitão Ollivon, também recuperado para a partida. Sem Le Roux (lesionado) na segunda linha, Taofifenua é a outra novidade. O técnico Fabien Galthié ainda optou por um “bomb squad”, escalando 6 forwards e apenas 2 backs no banco – Serin e Ntamack – sugerindo que está focado no embate físico do duelo.

A volta de Ollivon e Cretin para jogarem ao lado de Alldritt coloca a terceira linha num patamar elevado diante de uma terceira linha inglesa que sofreu em 2021. Curry, Wilson e Vunipola terão uma missão hercúlea de se imporem sobre o trio francês. Mas nada é comparado ao desafio na linha. Ford, com a 10, e Farrell, com a 12, não vem produzindo e a Inglaterra tem dependido da qualidade do camisa 9 Ben Youngs, que sabe perfeitamente da dificuldade de fazer oposição a Dupont. Já no fundo, Malins vai duela com o fullback francês Brice Dulin que vem em alto e tem sido uma das grandes armas dos Bleus.

O jogo é em Londres, onde a França não vence desde 2007. Porém, tudo leva a crer que o favoritismo esteja do lado azul. Ainda assim, clássico é clássico (e vice versa) e a Inglaterra tem elenco bom o bastante para sair do atoleiro.

Quem vencerá sábado pelo Six Nations, 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra ou França🇫🇷? É Le Crunch! Jogo ao vivo 13h45 na @ESPNBrasil #rugbynaespn — Portal do Rugby (@portaldorugby) March 11, 2021



Gales em busca do título

Ninguém imagina que a Itália vá acabar com seu jejum de vitórias agora. A Itália não vence um jogo de Six Nations desde 2015 e não vem jogando num nível inspirador. No começo do Six Nations, no entanto, este era o jogo mais acessível para uma vitória italiana, pois Gales estava muito mal. Porém, tudo mudou e agora Gales lidera invicto o Six Nations com 3 vitórias em 3 jogos e é amplo favorito para o jogo em Roma após ter feito jogo convincente contra a Inglaterra.

Para manter a liderança e colocar uma mão na taça, Gales fez apenas duas mudanças em seu elenco que venceu os ingleses. O scrum-half Gareth Davies volta ao time no lugar do lesionado Hardy e Cory Hill retorna à segunda linha no lugar de Beard. Davies reeditará dupla com o abertura Dan Biggar – dupla de sucesso no Mundial 2019, mas que fez 2020 ruim. Liam Williams manteve a camisa 15, deixando Halfpenny na reserva, enquanto Jonathan Davies e George North reeditam dupla de centros que funcionou no mês passado.

Quem vencerá sábado pelo Six Nations, 🇮🇹Itália ou Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿? Jogo ao vivo 11h15 na @ESPNBrasil #rugbynaespn — Portal do Rugby (@portaldorugby) March 11, 2021



Quaich para seguir sonhando

No domingo, Escócia e Irlanda duelam para seguirem sonhando com o título. As duas seleções caíram contra Gales e não podem se dar ao luxo de uma segunda derrota. Portanto, é tudo ou nada para ambas. Curiosamente, o jogo marcará finalmente o desempate histórico dos confrontos diretos entre os dois países, que estão igualados em número de vitórias: 66 triunfos para cada lado.

Para além do Six Nations, o jogo ainda tem sabor de British and Irish Lions, com atletas dos dois times não escondendo que sabem que bom desempenho no confronto pode significar convocação para os Lions. As escalações sairão no domingo.

Quem vencerá domingo pelo Six Nations, 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia ou Irlanda☘️? Jogo ao vivo 12h00 na @ESPNBrasil #rugbynaespn — Portal do Rugby (@portaldorugby) March 11, 2021



*Horários de Brasília

13/03 – 11h15 – Itália x Gales, em Roma – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Wayne Barnes (Inglaterra)

Histórico: 29 jogos, 26 vitórias de Gales, 2 vitórias da Itália e 1 empate. Último jogo: Gales 38 x 18 Itália, em 2020 (Autumn Nations Cup);

Itália: em breve

Gales: 15 Liam Williams, 14 Louis Rees-Zammit, 13 George North, 12 Jonathan Davies, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Gareth Davies, 8 Taulupe Faletau, 7 Justin Tipuric, 6 Josh Navidi, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Cory Hill, 3 Tomas Francis, 2 Ken Owens, 1 Wyn Jones;

Suplentes: 16 Elliot Dee, 17 Rhys Carre, 18 Leon Brown, 19 Jake Ball, 20 Aaron Wainwright, 21 Lloyd Williams, 22 Callum Sheedy, 23 Uilisi Halaholo;

13/03 – 13h45 – Inglaterra x França, em Londres – Le Crunch – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Andrew Brace (Irlanda)

Histórico: 107 jogos, 59 vitórias da Inglaterra, 41 vitórias da França e 7 empates. Último jogo: Inglaterra 22 x 19 França, em 2020 (Autumn Nations Cup);

Inglaterra: 15 Max Malins, 14 Anthony Watson, 13 Henry Slade, 12 Owen Farrell (c), 11 Jonny May, 10 George Ford, 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Tom Curry, 6 Mark Wilson, 5 Charlie Ewels, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Luke Cowan-Dickie, 1 Mako Vunipola;

Suplentes: 16 Jamie George, 17 Ellis Genge, 18 Will Stuart, 19 Jonny Hill, 20 Ben Earl, 21 Dan Robson, 22 Ollie Lawrence, 23 Elliot Daly;

França: 15 Brice Dulin, 14 Teddy Thomas, 13 Virimi Vakatawa, 12 Gael Fickou, 11 Damian Penaud, 10 Matthieu Jalibert, 9 Antoine Dupont, 8 Gregory Alldritt, 7 Charles Ollivon (c), 6 Dylan Cretin, 5 Paul Willemse, 4 Romain Taofifenua, 3 Mohamed Haouas, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille;

Suplentes: 16 Camille Chat, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Dorian Aldegheri, 19 Cyril Cazeaux, 20 Cameron Woki, 21 Anthony Jelonch, 22 Baptiste Serin, 23 Romain Ntamack;

14/03 – 12h00 – Escócia x Irlanda, em Edmiburgo – Centenary Quaich – ESPN AO VIVO

Árbitro: Romain Poite (França)

Histórico: 137 jogos, 66 vitórias da Escócia, 66 vitórias da Irlanda e 5 empates. Último jogo: Irlanda 31 x 16 Escócia, em 2020 (Autumn Nations Cup);

Escócia: em breve

Irlanda: em breve

Seleção Jogos Pontos Gales 3 14 França 2 9 Irlanda 3 7 Inglaterra 3 6 Escócia 2 5 Itália 3 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;