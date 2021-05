Tempo de leitura: 2 minutos

Nesta terça-feira, foram sorteados os grupos para o Pré Olímpico final, que ocorre em Mônaco, nos dias 19 e 20 de junho. Haverá um torneio feminino com 12 seleções, valendo 2 lugares nos Jogos Olímpicos, e um torneio masculino com 10 seleções, valendo 1 vaga nos Jogos Olímpicos. O Brasil já está classificado para Tóquio no feminino e desistiu da disputa no masculino.

Os grupos são os seguintes:

Masculino

Grupo A: Samoa, Irlanda, Tonga, Zimbábue e México

Grupo B: França, Hong Kong, Chile, Uganda e Jamaica

Feminino

Grupo A: Rússia, Argentina, México e Samoa

Grupo B: Papua Nova Guiné, Cazaquistão, Jamaica e Tunísia

Grupo C: França, Hong Kong, Colômbia e Madagascar

Os Jogos Olímpicos têm já os seguintes classificados:

Masculino



País sede: Japão;

Top 4 Circuito Mundial: Nova Zelândia, Fiji, África do Sul e Estados Unidos;

América do Sul: Argentina;

América do Norte: Canadá;

Europa: Grã-Bretanha;

África: Quênia;

Ásia: Coreia do Sul;

Oceania: Austrália;

Pré Olímpico Mundial: a definir (1 vaga);

Feminino