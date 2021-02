Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Premier 15s, o Campeonato Inglês, confirmou nesta semana o aumento do teto salarial, isto é, do orçamento que cada clube pode usar para remunerar atletas. A partir da próxima temporada, cada clube poderá gastar 120 mil libras por ano, o equivalente a cerca de 900 mil reais com salários de atletas.

O aumento significará que os clubes passarão a contar com parte de seu elenco formado por atletas contratadas em tempo integral, como profissionais. A liga, com isso, poderá ver um aumento de atletas internacionais nos elencos, por ser a principal liga profissional do mundo na categoria.

A competição está no momento com vários jogos sendo cancelados ou adiados por conta da pandemia, mas quatro jogos tiveram lugar no último fim de semana, com as novatas do Exeter Chiefs sendo destaque pela arrancada que estão tendo, encostando de vez na briga pelas semifinais. Porém, o resultado mais impactante do fim de semana foi a derrota das Harlequins para o Loughborough, novo vice líder. As Saracens seguem no topo.









Premier 15s – Campeonato Inglês Feminino

Saracens 36 x 10 Gloucester Hartpury

Bristol Bears 22 x 12 Sale Sharks

Harlequins 17 x 20 Loughborough Lightning

Worcester Warriors 10 x 17 Exeter Chiefs

Clube Cidade Jogos Pontos Saracens Londres 11 50 Loughborough Lightning Loughborough 12 42 Harlequins Londres 11 43 Wasps FC Londres 10 39 Exeter Chiefs Exeter 12 34 Gloucester-Hartpury Hartpury (Gloucester) 11 25 Bristol Bears Bristol 12 22 Worcester Warriors Worcester 12 16 Sale Sharks Sale (Manchester) 10 5 DMP Durham Sharks Darlington 9 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais