ARTIGO COM VÍDEOS – O Guinness PRO14, a liga de Irlanda, Gales, Escócia e Itália, teve quatro jogos entre domingo e segunda, com Leinster e Ulster mantendo suas invencibilidades. A pandemia, no entanto, fez dois jogos da rodada serem suspensos: Dragons contra Connacht e Munster versus Benetton.

O Leinster não perde um jogo no PRO14 desde abril de 2019 e manteve a escrita ao vencer fora de casa os galeses dos Ospreys por 26 x 07, em jogo sem os atletas das seleções. Foram 4 tries para os irlandeses, com Tracy, Dave Kearney, Penny e Dooley (olho nos nomes novos).



O Ulster, por sua vez, se impôs sobre o Glasgow por 40 x 15, em jogo de 6 tries para os irlandeses e 2 para os escoceses, que sentiram muito o peso dos desfalques. Andrew, Coetzee, Carter, Cooney, Reidy e Faddes cruzaram o in-goal para os irlandeses.



Por outro lado, os escoceses do Edinburgh falaram mais alto contra os galeses do Cardiff Blues, em triunfo por 18 x 00. O debutante Atalifo e Cherry marcaram os tries isolados dos donos da casa.



Já os Scarlets foram os únicos galeses que venceram, passando no sufoco sobre os italianos do Zebre por 18 x 17, com Conbeer e Blacker marcando os tries galeses no primeiro tempo, ao passo que Bruno fez o único try italiano no segundo tempo. Os penais de Rizzi deram a frente no placar às Zebras aos 73′, mas O’Brien chutou o penal que salvou os Scarlets aos 76′.





Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia e Itália

Ospreys 07 x 26 Leinster

Scarlets 18 x 17 Zebre

Edinburgh 18 x 00 Cardiff Blues

Ulster 40 x 15 Glasgow

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 5 25 Ulster Irlanda Belfast 5 23 Ospreys Gales Swansea 5 9 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 5 5 Dragons Gales Newport 4 5 Zebre Itália Parma 5 5 Conferência B Munster Irlanda Limerick/Cork 4 17 Cardiff Blues Gales Cardiff 5 10 Edinburgh Escócia Edimburgo 5 10 Scarlets Gales Llanelli 5 10 Connacht Irlanda Galway 3 9 Benetton Treviso Itália Treviso 3 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada conferência = classificados às Semifinais;

- 2ºs e 3º colocados de cada conferência = classificação às Repescagens para as Semifinais;

- 3 primeiros colocados de cada conferência = classificação à Heineken Champions Cup europeia (a confirmar);