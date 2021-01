Tempo de leitura: 1 minuto

Vice campeões do Super Rugby em 2019, os Jaguares argentinos foram desmontados após terem que deixar o Super Rugby. Ao menos o elenco, porque o destino da marca ainda não foi confirmado pela União Argentina de Rugby.

O resultado foi um 2020 de muitas transferências de atletas argentinos – dos Pumas – para a Europa, Austrália e América do Norte. Nada menos que 26 atletas assinaram contratos já com times do exterior. O número logo mais deverá subir para 27, com o jovem centro Santiago Chocobares negociando sua ida para o Blues, da Nova Zelândia, segundo a imprensa internacional. O número ainda pode crescer, com Gonzalo Bertranou e Mayco Vivas e Juan Cruz Mallía também negociando transferências.

Os atletas dos Jaguares que permanecerem na Argentina deverão jogar a SLAR (a liga profissional sul-americana), em equipes a serem definidas. Portanto, quais são os jogadores que eram dos Jaguares em 2020 que ainda poderão jogar a SLAR? No momento, os nomes que ainda não migraram para fora da América do Sul são:

Avançados: Javier Díaz, Francisco Gorrisen, Javier Ortega Desio, Bautista Pedemonte, Joel Sclavi, Mayco Vivas*;

Linha: Tomás Albornoz, Gonzalo Bertranou, Santiago Chocobares*, Sebastián Cancelliere, Felipe Ezcurra, Juan Cruz Mallía*, Juan Pablo Castro.