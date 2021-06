Tempo de leitura: 3 minutos

A Gallagher Premiership, a liga inglesa, entrará na sua fase de semifinais nesse sábado, com transmissões ao vivo do Watch ESPN. São dois jogos seguidos, começando com Bristol Bears versus Harlequins e fechando com Exeter Chiefs contra Sale Sharks.

🏉 Sábado tem as duas semifinais da 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premiership inglesa. Primeiro, 09h30, Bristol Bears vs Harlequins e, na sequência, 12h30, Exeter Chiefs e Sale Sharks. Quem irá à final? Ambos ao vivo no #WatchESPN #RugbyNaESPN @ESPNBrasil — Portal do Rugby (@portaldorugby) June 16, 2021



O Bristol Bears venceu os últimos 3 encontros com os Harlequins, mas os jogos recentes foram de arrepiar, com o último encontro acabando em vitória dos Bears em casa por malucos 35 x 33. Bears e Quins são os times mais empolgantes do momento na Inglaterra, ambos focados num jogo aberto e envolvente. Os Quins são donos do melhor ataque da competição, liderados por uma dupla imparável de 9 e 10, com o veterano Danny Care ao lado do jovem abertura Marcus Smith. No entanto, o time com mais metros ganhos na liga é o Bristol, que, liderado pelo abertura galês Callum Sheedy, tem dois dos grandes craques da liga na linha, Radradra e Piutau.

A vantagem dos Bears está no seu pack, que tem grande qualidade com nomes como Kyle Sinckler na primeira linha, Nathan Hughes e Steven Luatua na terceira linha. Já os Quins têm o jogador com mais turnovers ganhos na liga, Will Evans, estrela ascendente de sua terceira linha. A arma maior dos Bears, no entanto, está no banco: o técnico Pat Lam, campeão do PRO12 com o Connacht, chocando o mundo do rugby em 2016. Com um título de Challenge Cup no ano passado, o Bristol já provou ser time de mata-mata.

No outro duelo, o Exeter Chiefs tem o favoritismo contra o Sale Sharks. Atual campeão inglês e campeão europeu no ano passados, os Chiefs seguem como uma máquina de vitórias, liderados pelo genial treinador Rob Baxter. Exeter é uma potência no jogo de contato e tem a melhor defesa da liga. O time tem estrelas na linha do calibre do escocês Stuart Hogg com a camisa 15 e do ponta Tom O’Flaherty, que é o homem com mais metros corridos na temporada inglesa. No pack, a força de Cowan-Dickie nos mauls e qualidade de Stuart Hill nos laterais só são menos temidas que o genial terceira linha Sam Simmonds, artilheiro da Premiership, mas que, no entanto, tem problemas físicos.

O Sale Sharks tem tido bom desempenho contra o Exeter Chiefs, pois nos últimos 4 duelos foram 2 vitórias para cada lado. O último jogo foi no sábado passado, com os Chiefs vencendo por suados 20 x 19 apenas. As esperanças dos Sharks dependem, lógico, da qualidade de seu scrum-half, o sul-africano campeão mundial Faf de Klerk. O time da região de Manchester teme o fato de ser a equipe mais indisciplinada da liga e, com isso, pode ceder muitas oportunidades fatais de pontuação para os Chiefs. Porém, com De Klerk dominante e Tom Curry e Dan Du Preez fazendo o trabalho na terceira linha, os Sharks esperam controlar a posse de bola e municiar uma linha competente, de Manu Tuilagi. A baixa do Sale é a perda do abertura MacGinty por lesão.

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

*Horários de Brasília

Semifinais

19/06 – 09h30 – Bristol Bears x Harlequins, em Bristol – Watch ESPN AO VIVO

19/06 – 12h30 – Exeter Chiefs x Sale Sharks, em Exeter – Watch ESPN AO VIVO