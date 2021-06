Tempo de leitura: 1 minuto

A União de Rugby de Buenos Aires (URBA) confirmou que as competições na região começarão em julho.

O URBA Top 12, a primeira divisão portenha, terá seu pontapé inicial no dia 17 de julho, enquanto as divisões inferiores começarão em 31 de julho e os juvenis em 7 de agosto.

O formato de disputas do URBA Top 12 será mais curto que o usual, com apenas um turno, totalizando 11 jogos, seguidos de mata-mata.

- Continua depois da publicidade -

O rugby de clubes na Argentina não teve temporada ao longo de 2020, por conta da pandemia.





Clube Cidade Jogos Pontos Alumni Tortuguitas Belgrano Buenos Aires Buenos Aires C&RC San Fernando CASI San Isidro CUBA Villa de Mayo Hindú Don Torcuato Los Tilos La Plata Newman Benavídez Pucará Burzaco Regatas Bella Vista Bella Vista San Luis La Plata SIC San Isidro

- 1º ao 4º colocados = Semifinais

- 12º colocado = Rebaixamento;



- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;