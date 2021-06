Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Nesta sexta-feira, o Uruguai provou sua evolução na categoria M20 e fez um jogaço na África do Sul contra os Junior Springboks na rodada de abertura da U20s International Series – torneio criado para “tapar o buraco” deixado pelo cancelamento do Mundial M20 de 2021.

Os Teritos encararam a África do Sul em Stellenbosch e o resultado foi uma vitória magra dos donos da casa por somente 29 x 10. Foi um jogo de 5 tries para os sul-africanos e forte defesa uruguaia. Os sul-americanos marcaram no fim o try de honra com Gabriel Evans. O resultado uruguaio sugere que vale a pena o World Rugby analisar a expansão do Mundial M20 de 12 para 16 participantes, uma vez que os Teritos estão na segunda divisão mundial.

No outro duelo do dia, a Argentina simplesmente atropelou a Geórgia, que é seleção da elite mundial no M20. Nada menos que 82 x 10 para os Pumitas. O primeiro tempo foi até equilibrado, com os argentinos marcando 3 tries, abrindo 21 x 03, mas a porta se abriu na segunda etapa com 9 tries para os sul-americanos. O pilar Bautista Bernasconi, dos Jaguares, foi destaque com uma tripleta (3 tries). Francisco Diez, do Olimpia, foi outro que marcou, ao passo que Iñaki Delguy (irmão de Bautista Delguy, dos Pumas) também cruzou o in-goal.





18/06 – 🇦🇷Argentina 82 x 10 Geórgia🇬🇪

18/06 – 🇿🇦África do Sul 29 x 10 Uruguai🇺🇾

23/06 – 🇺🇾Uruguai x Geórgia🇬🇪

23/06 – 🇿🇦África do Sul x Argentina🇦🇷

28/06 – 🇿🇦África do Sul x Geórgia🇬🇪

28/06 – 🇦🇷Argentina x Uruguai🇺🇾

03/07 – Final – U20s International Series

03/07 – Decisão de 3º lugar – U20s International Series