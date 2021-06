Tempo de leitura: 2 minutos

A África do Sul vai se preparando para receber os British and Irish Lions em julho, mas o rugby doméstico do país não irá parar. Nessa sexta-feira, dia 18, já tem o início da edição 2021 da Currie Cup, o Campeonato Sul-Africano. A competição mais antiga do país já teve uma edição 2020-21, que acabou tendo sua final apenas neste ano pelos atrasos causados pela pandemia. Com isso, 2021 será um ano bastante singular por ter talvez dois times erguendo a taça no país.

A Currie Cup foi fundada 1890 e é jogada por seleções provinciais. Atualmente, são 14 times, divididos em Premier Division (a 1ª divisão) e First Division (ironicamente, a 2ª divisão). Bulls, Lions, Sharks e Western Province (Stormers) jogarão a competição sem seus atletas convocados pelos Springboks, sendo que os Bulls, atuais campeões da Currie Cup, viverão a situação única de jogaram nesse sábado duas partidas no mesmo dia: uma pela Currie Cup e outra pela Rainbow Cup (enviando à Itália seu time principal).

Na Premier Division, Cheetahs, Griquas e Mpumalanga Pumas respiram aliviados por voltarem a ter uma competição, após a aflitiva confusão no calendário causada pela pandemia. Já os times da First Division finalmente retornarão a campo após um 2020 inteiro sem ação. O campeão da First Division fará uma repescagem de promoção contra o lanterna da Premier Division.

Já os 4 primeiros colocados da Premier Division irão às semifinais, com a grande final marcada para o dia 11 de setembro.

Participantes:

Equipe Cidade principal Jogos Pontos Premier Division (1ª divisão) Bulls Pretória Cheetahs Bloemfontein Griquas Kimberley Lions Joanesburgo Pumas Nelspruit Sharks Durban Western Province (Stormers)* Cidade do Cabo First Division (2ª divisão) Boland Cavaliers Wellington Border Bulldogs East London Eastern Province Elephants Port Elizabeth Valke (Falcons) Kempton Park Griffons Welkom Leopards Potchefstroom SWD Eagles George

*Na Currie Cup, os Stormers assumem a marca tradicional "Western Province"



- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º ao 4º colocados = Semifinais;

- 7º colocado da Premier Division = Repescagem de Promoção/Rebaixamento contra o campeão da First Division;

1ª rodada – Premier Division

18/06 – Pumas x Lions

19/06 – Griquas x Sharks

19/06 – Bulls x Western Province

1ª rodada – First Division

18/06 – Eagles x Valke

19/06 – Bulldogs x Griffons

19/06 – Elephants x Leopards

Histórico

Equipe Cidade principal Títulos (desde 1968) Anos Bulls Pretória 22 1968, 1969, 1971*, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979*, 1980, 1981, 1981, 1987, 1988, 1989*, 1991, 1998, 2002, 2003, 2004, 2006* e 2021 Western Province (Stormers) Cidade do Cabo 13 1979*, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1989*, 1997, 2000, 2001, 2012, 2014, 2017 Sharks Durban 8 1990, 1992, 1995, 1996, 2008, 2010, 2013, 2018 Lions Joanesburgo 7 1971*, 1972, 1993, 1994, 1999, 2011, 2015 Cheetahs Bloemfontein 6 1976, 2005, 2006*, 2007, 2016, 2019 Griquas Kimberley 1 1970

A Currie Cup começou em 1890 como uma taça que não era jogada todos os anos. Somente a partir de 1968 a Currie Cup se tornou uma competição anual, tornando-se propriamente o Campeonato Sul-Africano.



*Títulos divididos