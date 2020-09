Tempo de leitura: 6 minutos

A Copa Europeia de clubes terá final inédita! E campeão inédito também. Neste sábado, os dois jogos das semifinais da Heineken Champions Cup agitaram a Europa com os mandantes prevalecendo. Jogando em casa, o Racing, de Paris, conquistou emocionante vitória por 19 x 15 sobre o atual campeão Saracens, despachando de vez o time de Londres – e acabando o reinado londrino. É a terceira final no currículo do Racing, que acumula já dois vices. Na sequência, foi a vez do Exeter Chiefs alcançar pela primeira vez em sua história a final continental ao se impor sobre o poderoso Toulouse – maior campeão europeu – por 28 x 18.

Com isso, Racing, atual líder do Campeonato Francês, e Exeter, atual líder do Campeonato Inglês, duelarão na grande final no dia 17 de outubro, na cidade inglesa de Bristol, que será o palco da decisão pela primeira vez na história também.

Com a eliminação, os Saracens cumprirão tabela na Premiership, da qual já estão rebaixados, e amargarão um ano na segunda divisão, como punição à quebra de teto salarial.

Racing segue na corrida ao colocar final no reinado dos Saracens

A arena de Paris La Défense recebeu público limitado a 1 mil torcedores que vibraram com uma grande vitória do Racing sobre o Saracens, em reedição da final europeia de 2016. Foi um jogo de grande equilíbrio, mas com leve vantagem para os franceses em todos os números do duelo, exceto nos metros ganhos por chutes e nos mauls, que penderam a favor dos ingleses.

O jogo começou com o scrum-half Iribaren chutando penal que abriu o placar para o Racing, mas Alex Goode deu o troco com 2 penais que viravam o marcador para os Sarries. Foi apenas com 2 penais nos 10 minutos anteriores ao intervalo que os parisienses voltaram à dianteira em 9 x 6.

O segundo tempo começou todo favorável aos Saracens, que aproveitaram uma sequência infeliz de erros no breakdown francês, com 3 penais sendo arrematados com sucesso aos paus por Goode em questão de 12 minutos de ação após a pausa, abrindo 15 x 09 para os visitantes.

Com o peso de correr atrás do placar, o Racing cresceu e passou a ter o domínio definitivo de posse de bola e território na reta final do embate. Machenaud – que chegou a errar passe que quase produziu try fatal a favor dos ingleses – descontou para os donos da casa com penal aos 67′, incendiando a partida de vez. Foi aqui que apareceu a genialidade do do fijiano-francês Vakatawa e do escocês Finn Russell. O abertura da Escócia chutou para Vakatawa apanhar, ganhar metros e devolver, com Russell servindo finalmente o argentino Imohff para a corrida rumo ao try da vitória. 19 x 15, placar final para o Racing.



Exeter nas nuvens ao despachar o gigante Toulouse

O segundo duelo do sábado foi na Inglaterra e teve o Exeter Chiefs recebendo o tetracampeão europeu Toulouse, naquela que era a primeira presença dos Chiefs nas semis da Champions Cup.

O jogo começou favorável ao Toulouse, que guardou 2 penais nos primeiros minutos com Thomas Ramos, em início instável dos ingleses. No entanto, a força do pack do Exeter começou a falar alto e, aos 30′, Harry Williams cravou o primeiro try para os donos da casa, finalizando após as fases.

No entanto, a resposta foi imediata, com Placines marcando o segundo try do Toulouse aos 35′, após grande jogada de Cheslin Kolbe. Mas durou pouco a frente francesa. Aos 39′, antes da pausa, Sam Simmonds, novamente na força dos forwards ingleses, finalizou o segundo try, que abriu 14 x 11.

O Toulouse até começou forte o segundo tempo, mas não conseguiu passar pela forte defesa inglesa e viu os Chiefs darem o golpe fatal aos 59′, com outra poderosa série de fases concluída novamente por Harry Williams. O golpe foi sentido e, aos 69′, o abertura Joe Simmonds finalizou o quarto e decisivo try criando o espaço em bela corrida.

Ainda houve um esboço de reação do Toulouse com try de Lebel aos 75′, mas já sem tempo de virada. Fim de jogo, Exeter 28 x 18 Toulouse. Caiu o velho gigante e avançou o novo gigante.

Heineken Champions Cup – Copa Europeia de Clubes 2019-20

Semifinais

19 15

Racing (França) 19 x 15 Saracens (Inglaterra), em Paris

Árbitro: Nigel Owens (Gales)

28 18

Exeter Chiefs (Inglaterra) 28 x 18 Toulouse (França), em Exeter

Árbitro: Andrew Brace (Irlanda)

FINAL

Dia 17/10 – Racing (França) x Exeter Chiefs (Inglaterra), em Bristol