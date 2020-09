Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Sábado foi marcado pela volta da ação do rugby na África do Sul, com uma rodada dupla de amistosos batizada de Vodacom Super Fan Saturday. Foram dois duelos em Pretória envolvendo os times sul-africanos do Super Rugby, que voltaram a entrar em campo, buscando ganharem ritmo para o Super Rugby Unlocked, o torneio sul-africano que acontecerá a partir de outubro.

Primeiro, os Bulls vencerem o melhor time antes da pandemia, os Sharks, por 49 x 28, em verdadeira chuva de tries. Os tries dos Bulls foram de Schalk Erasmus, Stedman Gans, Kurt-Lee Arendse (2 vezes), Travis Ismaiel e David Kriel (2 vezes). Para os Sharks marcaram Grant Williams, Marius Louw, Daniel Jooste e Jaden Hendrikse.

Rugby is back and we've missed tries like this! Kurt-Lee Arendse, take a bow. The Blitzboks flyer runs the length of the field to score for the Vodacom Bulls who lead 28-0 🔥💨 Watch live: https://t.co/RYwm9aZlb5#SuperFanSaturday pic.twitter.com/MhKPrrSSyD — SuperSport 🏆 (@SuperSportTV) September 26, 2020

Na sequência, os Stormers venceram os Lions, por 34 x 21, com tries de Dan du Plessis, Scarra Ntubeni, Siya Kolisi, Warrick Gelant e Paul de Wet. Para os Lions cruzaram o in-goal Courtnall Skosan, Jamba Ulengo e MJ Pelser.

A try on debut for Warrick Gelant 🔥 The DHL Stormers fullback slices through to dot down under the posts. They lead 27-21 with just over ten minutes to go. Watch live: https://t.co/RYwm9aZlb5#SuperFanSaturday pic.twitter.com/ujOYwlFOdf — SuperSport 🏆 (@SuperSportTV) September 26, 2020



No próximo fim de semana, a África do Sul viverá o Springboks Showdown, o jogo das estreladas entre as seleções Green e Gold do país. Depois, no dia 10 de outubro, terá pontapé inicial o Super Rugby Unlocked, envolvendo 7 times sul-africanos: Stormers, Lions, Bulls, Sharks, Cheetahs, Pumas (de Mpumalanga) e Griquas.

Vodacom Super Fan Saturday

Stormers 34 x 21 Lions, em Pretória

Bulls 49 x 28 Sharks, em Pretória